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小新電影導演票房保證《生日幻境》今上映 隱藏彩蛋小新迷超驚喜！

2019-09-06 15:44聯合新聞網 聯合數位文創

圖/文 木棉花提供。
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今天上映的日本奇幻大作《生日幻境》，在日本口碑票房一致好評，片中主角小茜進入奇幻國度冒險，與朋友般的親人共患難的蛻變，更從冒險中得到勇氣。奇幻程度媲美『魔鏡夢遊』，觀眾強力推薦以下六大必看魅力。

充滿可愛與趣味的豐富視覺奇境

《生日幻境》這部作品充滿了許多娛樂的元素，大人小孩都喜愛的夢幻生物與色彩城鎮，讓觀眾像是在奇幻世界冒險，遇見超大棉花球一樣的綿羊、看到美食會流口水的可愛貓咪等，讓人愛不釋手的奇幻動物，充滿著無法想像的新奇事物。

圖/文 木棉花提供。
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蠟筆小新導演的神祕彩蛋

擔任作品監督的導演原惠一執導過多部《蠟筆小新》劇場版動畫，並在 2001 年以《蠟筆小新：風起雲湧 猛烈！大人帝國的反擊 》拿下全球 35 座重要獎項。本次作品中也準備了蠟筆小新彩蛋給各位支持他的粉絲們，小新以陶瓷娃娃質感表現，隱藏著導演的用心，絕對是小新迷們不能錯過的驚喜。

圖/文 木棉花提供。
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新世代實力演員「松岡茉優」擔任主角聲優

《生日幻境》在聲優的選擇上也是讓人十分期待的，這次請到《小偷家族》的新世代實力演員「松岡茉優」擔任主角小茜的配音，透過聲音表現小茜的不安與焦躁感，並隨著故事推進而逐漸變的堅定，完美演繹。另外與主角個性相反的千姑姑則由知名演員杏擔當聲優，而拘謹嚴肅的西波克拉泰斯配音的市村正親也和角色十分契合，在日文版中還有”小新與廣志”矢島晶子與藤原啓治的參與配音，讓聲優迷們非常期待！

圖/文 木棉花提供。
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年輕人很有感！破除「不可能」迷思

片中的小茜因為極度沒有自信跟對新事物的動力，遇到事情就退縮，原惠一導演在劇中安排了一個飾品「前傾之錨」，小茜只要戴上「前傾之錨」項鍊，遇上想退縮的事情，它便會發揮無形的力量，驅使小茜本身執行該要做的事情。道具為小茜帶來了「必須勇敢往前」的力量，但最終能夠破除「不可能」的力量，卻是小茜自己內心的意志。

圖/文 木棉花提供。
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俄羅斯插畫家Ilya Kubusinobu扮演重要角色

這次原惠一導演請到俄羅斯插畫家Ilya Kubushnobu參與其中，Ilya Kubushnobu在IG上有超過160萬的粉絲，IG上的每一張畫作都充滿獨特魅力與色彩，在《生日幻境》中她不僅限於角色的設計，從幻境中的世界地圖到裡面的小道具都親自操刀，《生日幻境》電影中所有畫面幾乎都是由Ilya Kubushnobu設計而成。此外，本次電影中她還參與了草案的監督，親身參與每一個細節，Ilya Kubusinobu表示這是她一生中最愉快的工作。

圖/文 木棉花提供。
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原惠一導演展現《生日幻境》的性格與魅力

原惠一導演用爆發的想像力，以「全新的影像世界」呈現本作的世界觀，裡頭的每一位角色都無法只用一個詞來形容與表達。搭配角色畫面逐漸增強的配樂，讓角色形象更加鮮明立體，不知不覺讓人深陷其中、對角色投入情感。原惠一導演帶領大家跳脫大螢幕的視覺感受，真實地讓觀眾感受到電影作品的感動。

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