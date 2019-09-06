掀起全台舊照風 林右昌妹「查理宛豬」辦個展

2019-09-06 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌被妹妹林宛姿在網路社群貼出30年前舊照，網友讚像日星三浦春馬，顏質打倒一堆男星，引發全台政治人物翻舊照風，林右昌展開3個月的減重計畫，掀起這股風潮的妹妹，其實就是在插畫界滿有名氣的「空靈系」正妹插畫家「查理宛豬」，她將舉行「現在。鯨行式」個展，明天辦開幕式。

林宛姿說，她生長在海的城市，愛海的一切，而海洋生物中，最觸動她的就是鯨魚，她常常把自己投射到鯨魚這個意象上，以鯨魚為她心靈的載體，「你看見的是鯨魚，但內心裝的是我的靈魂」。

「人生常常迷失方向，而鯨魚在大海中為何不會迷路？他們是用音頻在大海中互相傳遞訊息，互相找到彼此」，林宛姿希望透過這次鯨魚個展的畫，能讓大家試著去思考，「你的現在進行式，是什麼方向呢？」

林宛姿是專職的手繪插畫家，常畫月亮、夜空、貓、鯨魚等，曾獲青林出版社91年安徒生繪本比賽入選獎、基隆美展91年水彩類第2名等，作品散見於各刊物、書籍、報刊等。

林宛姿林宛姿曾創作出著名的公仔「奶油獅」，她的創作世界非常空靈，想像力豐富，遊走在夢幻及超現實間，熱愛優游自在的鯨魚為創作主題，各種鯨魚在她筆下有著不同的生命與姿態，千變萬化也充滿想像和奇趣，有著海洋深沉的意寓。

如作品「只在這個城市下的雨」，將基隆擬人化，頭頂隨時頂著一朵烏雲，將「雨都」特色發揮得淋漓盡致。也曾在元宵節突發奇想，創作出「湯圓已死」，想像元宵節是湯圓的集體行刑日，帶有黑色幽默作品，想像無限，她常自稱空靈系，想像無邊無際。