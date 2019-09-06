桃市2家烘焙坊食材原料逾期 衛生局開罰至少6萬元
中秋節快到了，桃園市政府衛生局從7月中旬起針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及各式燒肉、燒烤店進行查驗，發現中壢2家烘焙業者使用如醬油膏、胡椒粉、香蒜粉等調料過期，雖然過期不久，但確實已違反食品安全衛生管理法規定，可罰6萬元以上，提醒業者注意。
市府衛生局另也到各大賣場、超市抽驗市售中秋應景食品，包含月餅、餡料、蔬菜水果、禽畜水產品、烤肉食材、豆製品、飲料及醬料等產品共116件，檢驗防腐劑、蘇丹色素、農藥/動物用藥殘留、重金屬、甜味劑、二甲/二乙基黃、過氧化氫及二氧化硫等項目，檢驗結果全數皆符合規定。抽驗結果公布於桃園市衛生局網站http://dph.tycg.gov.tw/供民眾參考。
衛生局科長張敬崴說，此次中秋前夕查核月餅及餡料製造業及燒烤餐飲業共27家，查核重點包含食品業者登錄、產品責任險投保、食品良好衛生規範準則及產品標示等，發現中壢有2家烘焙業者未妥適處理食材，稽查人員於原料貯存區查獲逾有效日期的原料，過期不久都在數個月左右，但已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，可罰6萬元到2億元不等罰鍰，衛生局皆已依法處辦。
衛生局也呼籲業者務必做好自主管理，食材原物料須落實先進先出，並定期盤點檢視產品效期，在廚房或儲藏區擺放的食材原料務必注意效期是否過期，若有逾期者應立即丟棄。另外衛生局也提醒民眾，選購應景食品時優先選擇信譽良好商家，並注意產品外觀是否變質及標示是否完整，以確保食品衛生安全。如有消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。
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