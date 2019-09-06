親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風路過須防汛
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

700萬可買台北店面！東區名店城租金砍一半仍乏人問津

桃市2家烘焙坊食材原料逾期 衛生局開罰至少6萬元

2019-09-06 14:06聯合報 記者張裕珍╱即時報導

中秋節快到了，桃園市政府衛生局從7月中旬起針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及各式燒肉、燒烤店進行查驗，發現中壢2家烘焙業者使用如醬油膏、胡椒粉、香蒜粉等調料過期，雖然過期不久，但確實已違反食品安全衛生管理法規定，可罰6萬元以上，提醒業者注意。

市府衛生局另也到各大賣場、超市抽驗市售中秋應景食品，包含月餅、餡料、蔬菜水果、禽畜水產品、烤肉食材、豆製品、飲料及醬料等產品共116件，檢驗防腐劑、蘇丹色素、農藥/動物用藥殘留、重金屬、甜味劑、二甲/二乙基黃、過氧化氫及二氧化硫等項目，檢驗結果全數皆符合規定。抽驗結果公布於桃園市衛生局網站http://dph.tycg.gov.tw/供民眾參考。

衛生局科長張敬崴說，此次中秋前夕查核月餅及餡料製造業及燒烤餐飲業共27家，查核重點包含食品業者登錄、產品責任險投保、食品良好衛生規範準則及產品標示等，發現中壢有2家烘焙業者未妥適處理食材，稽查人員於原料貯存區查獲逾有效日期的原料，過期不久都在數個月左右，但已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，可罰6萬元到2億元不等罰鍰，衛生局皆已依法處辦。

衛生局也呼籲業者務必做好自主管理，食材原物料須落實先進先出，並定期盤點檢視產品效期，在廚房或儲藏區擺放的食材原料務必注意效期是否過期，若有逾期者應立即丟棄。另外衛生局也提醒民眾，選購應景食品時優先選擇信譽良好商家，並注意產品外觀是否變質及標示是否完整，以確保食品衛生安全。如有消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。

中秋節快到了，桃園市政府衛生局從7月中旬起針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及各式燒...
中秋節快到了，桃園市政府衛生局從7月中旬起針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及各式燒肉、燒烤店進行查驗，另也到各大賣場、超市抽驗市售中秋應景食品。圖／桃園市衛生局提供
分享
中秋節快到了，桃園市政府衛生局從7月中旬起針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及各式燒...
中秋節快到了，桃園市政府衛生局從7月中旬起針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及各式燒肉、燒烤店進行查驗，另也到各大賣場、超市抽驗市售中秋應景食品。圖／桃園市衛生局提供
分享
中秋節快到了，桃園市政府衛生局從7月中旬起針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及各式燒...
中秋節快到了，桃園市政府衛生局從7月中旬起針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及各式燒肉、燒烤店進行查驗，另也到各大賣場、超市抽驗市售中秋應景食品。圖／桃園市衛生局提供
分享

衛生局中秋節月餅
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

政府利多救觀光產業 業者：得到的遠比不上失去的

2019-09-06 12:36

睽違16年！首批泰國鮮果山竹今空運來台

2019-09-06 11:57

配合秋冬國旅補助 台鐵推66折、7折優惠票

2019-09-05 14:17

影／大雨下不停 苗栗杭菊災損至少3成

2019-09-05 13:54

交通部擬給Uber條款開罰緩衝 計程車業者：換我們抗議

2019-09-06 11:32

想發大財嗎? 威力彩頭獎中秋加碼 今晚上看3.2億元

2019-09-05 16:33

【食力】垃圾食物之首？速食真的不營養健康嗎？

2019-09-06 11:21

三周拯救夜貓族 英研究出非藥物、找回睡眠品質方法

2019-09-05 13:07

4台冷氣暑假吹24小時沒關 收到電費讓她「懷疑人生」

2019-09-06 10:43

原來如此！鯨豚擱淺頻仍 學者：鯨豚體組織銀鎘增加

2019-09-06 15:01

書店募款24小時內將達標 林榮基內心撼動盼致謝

2019-09-06 14:47

遭質疑未急救失聯移工致死 竹山秀傳：到院無生命跡象

2019-09-06 14:46

隆鼻手術失敗失明 網紅「冒牌生」細述走過低潮心聲

2019-09-06 14:46

空汙增加黃斑部病變？醫師：尚需科學驗證

2019-09-06 14:39

暴露CO、NO2高空汙環境 黃斑部病變增加

2019-09-06 14:37

睽違16年 泰國鮮果山竹台灣吃得到了

2019-09-06 14:33

交通擬給Uber條款開罰緩衝 計程車業者不滿嗆上街

2019-09-06 14:26

轉型困難重重 代僱駕駛赴交部抗議

2019-09-06 14:25

掀起全台舊照風 林右昌妹「查理宛豬」辦個展

2019-09-06 14:13

政府救觀光再拋利多 遊覽車免徵汽燃費1年

2019-09-06 14:12

在嘔吐的邊緣試探！十大最惹人厭的水果竟然是它們

2019-09-06 14:07

長照司長祝健芳接任 民團：社家署出身有助推長照

2019-09-06 13:45

回響／北海岸立槳衝浪業者將列管 只要收費就得報備

2019-09-06 13:41

自殺者有8成是憂鬱患者 醫：陪伴安慰謹記4不原則

2019-09-06 13:40

小心挨罰！電動自行車改車、超速都不行

2019-09-06 13:05

從破百體重半年減24公斤 他靠兩件事瘦下來

2019-09-06 12:32

去年全國農業會議結論落實哪些？上網看得見

2019-09-06 12:30

秋節至東南亞要留意傳染病 健康防疫小撇步報你知

2019-09-06 12:24

空汙老年黃斑病變機率高？ 眼科醫師：需科學性驗證

2019-09-06 12:21

女頭痛坐博愛座遭阿嬤叫醒 神結局讓網友全笑了！

2019-09-06 12:00

國際油價漲跌互見 9日起汽柴油價估不調整

2019-09-06 11:49

壓力大又吃魷魚絲 女學生顳顎關節痛張不了口

2019-09-06 11:48

影／剩一個月就開罰 Uber代僱駕駛抗議交部官員認知差異大

2019-09-06 11:28

台灣學者首發現空汙物CO、NO2 會誘發黃斑部病變

2019-09-06 10:50

陸客不來 林佳龍：10月起遊覽車免徵1年汽燃費

2019-09-06 10:06

東海岸月光‧海音樂饗宴 中秋周末來趟奇幻之旅

2019-09-06 10:03

蘇花改中秋一早將湧車潮 尖峰時段禁止大貨通行

2019-09-06 09:47

影／上月底台鐵佳冬站號誌故障 自強跟區間車險追撞

2019-09-06 09:36

注意簡訊！9月20日 有模擬強震發生國家級警報

2019-09-06 09:18
看更多

熱門文章

第15號颱風「法西」形成 先防玲玲雨炸台灣

2019-09-05 15:24

4台冷氣暑假吹24小時沒關 收到電費讓她「懷疑人生」

2019-09-06 10:43

整理包／秋冬旅遊怎麼玩省最多 11項優惠方案大放送

2019-09-05 15:53

肯德基到底輸麥當勞哪裡？ 速食愛好者分析背後關鍵

2019-09-05 20:36

鹽水漱口止喉嚨痛偏方 美國醫生認有效

2019-09-05 16:37

好康！搭高鐵送住宿 指定飯店0元起

2019-09-05 16:53

排骨滿出碗公！新加坡「發起人肉骨茶」6日登台 用餐打5折

2019-09-05 17:38

睽違16年！首批泰國鮮果山竹今空運來台

2019-09-06 11:57

吳德榮：雙颱不侵台 周末防劇烈天氣

2019-09-06 08:04

婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24

又增電子煙下亡靈 18歲正妹吸食前後模樣嚇壞眾人

2019-09-05 16:50

入境手提行李檢查 6日凌晨起擴大至全東南亞

2019-09-05 17:52

國旅補助加碼拍板 小確幸好複雜

2019-09-05 23:51

陸客不來 林佳龍：10月起遊覽車免徵1年汽燃費

2019-09-06 10:06

影／上月底台鐵佳冬站號誌故障 自強跟區間車險追撞

2019-09-06 09:36

小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22

交通部擬給Uber條款開罰緩衝 計程車業者：換我們抗議

2019-09-06 11:32

每日星座運勢／獅子財旺回報在眼前 放下嚴肅面孔

2019-09-06 00:00

我的經驗／假日運動員 膝蓋走出問題

2019-09-05 23:23

高鐵秋冬遊祭4優惠 入住指定飯店不用錢

2019-09-05 15:23

林佳龍再出招 百億融資信貸 紓困旅宿業

2019-09-05 23:49

影／感動！漁民助小海豚脫困 母海豚躍出水面道謝

2019-09-06 11:14

【女性心聲】綠月／不標準，你會愛我嗎？

2019-09-06 06:00

你是土鳳梨派還是冬瓜派？全台20大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 13:31

生蠔9顆200元！60歲以上用餐再享「第二人半價」

2019-09-05 15:49

政府頻撒錢 學者：一切為選舉

2019-09-05 23:51

沒看錯！這真的是ORIS！Pro Pilot X飛行概念詮釋全新鏤空機芯

2019-09-05 22:47

回響／立槳衝浪意外頻傳要管了 帶團者違者最重罰15萬

2019-09-06 09:16

金材昱帥氣現身Tiffany展覽 西裝造型帥暈粉絲

2019-09-05 17:04

奇萊登山口 拍到水鹿了

2019-09-05 23:58

星馬印尼汶萊入境 今起行李100%檢查

2019-09-06 00:03

【為母心情】夏客／最美的聲音

2019-09-06 06:00

中秋節大口吃肉肉！7家燒肉、鐵板燒端澳洲高檔和牛搶客

2019-09-05 17:00

吞嚥不適沒咳嗽症狀 一檢查竟是肺腺癌

2019-09-05 15:26

從破百體重半年減24公斤 他靠兩件事瘦下來

2019-09-06 12:32

名字有「月」或「秋」 飯BAR免費招待「可以喝的月餅」慶中秋

2019-09-05 21:45

柯南粉必朝聖 ！華信航空推台中直飛鳥取砂丘柯南機場 跟團4天最低21,900元起

2019-09-05 18:47

注意簡訊！9月20日 有模擬強震發生國家級警報

2019-09-06 09:18

影／剩一個月就開罰 Uber代僱駕駛抗議交部官員認知差異大

2019-09-06 11:28

想發大財嗎? 威力彩頭獎中秋加碼 今晚上看3.2億元

2019-09-05 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top