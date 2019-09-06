在嘔吐的邊緣試探！十大最惹人厭的水果竟然是它們

2019-09-06 14:07 DailyView網路溫度計 綜合報導



每個人對食物的味道感受都不同，不管是鼻子感受到的氣味，或是吃進去嘴巴裡的味覺，在享有水果王國之美譽、物產豐饒的台灣，就連觀光客來台吃完各樣水果都要稱讚一番的台灣，竟然有難吃到不行的水果讓網友無法接受。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友票選出十大難吃水果，來看看你討厭的水果有沒有入榜！

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第十名：木瓜

一提到木瓜，就讓人想到便秘時一定要來吃一下。但有的人無法接受木瓜切開的樣子，裡面充滿一顆一顆黑色的籽，讓人覺得非常噁心、瞬間密集恐懼症發作。

此外，還有很多人因為木瓜軟軟的口感與味道，無法直接下嚥，甚至還有網友說木瓜的味道讓人想吐，腥味十足！但是也有其他網友表示：「若將木瓜打成木瓜牛奶，就可以接受。」

第九名：檸檬

富含豐富維生素C的檸檬，是養顏美容之聖品，此外檸檬還含有維生素B1、維生素B2，有防癌、調節免疫力、延緩老化、增加皮膚彈性等功效，但其酸澀的口味讓多數人無法直接食用，狂喊好酸啊！

其實只要使用檸檬做成檸檬汁，搭配一點蜂蜜下去做調味，就成為前陣子紅極一時的蜂蜜檸檬水了！甚至有多位知名女星都靠這一味來保養喔～

果肉扎實又香甜的芒果，搭配剉冰、雪花冰更是夏天的消暑聖品！

不過，卻不是每一個人都喜歡吃芒果，甚至有些人對芒果過敏，只要碰到芒果外皮或是吃到一點果肉，就會引發皮膚病或身體發炎，輕則皮膚發癢，重則引起過敏性休克，而還有一派網友則是因為芒果吃多會上火，很容易引起喉嚨紅腫，是個讓人無法安心的水果呢。

第七名：葡萄

所謂「吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。」這句話還真有它的道理，葡萄的皮與葡萄籽比本身的果肉還營養，但這兩個因素就是讓網友不喜歡葡萄的主要原因，尤其是把葡萄的皮與籽嚼碎後，味道十分苦澀，更讓人吞不下去，而若又要把葡萄籽與皮吐掉又很麻煩，除非是無籽葡萄，才讓人比較可以接受。

第六名：西瓜

炎炎夏日，來一片冰涼的西瓜最消暑！但也有網友不喜歡吃西瓜，因為覺得西瓜吃起來有股青草味，而且咬一口就有吐不完的西瓜籽很煩，且西瓜吃多滿肚子水又利尿，一直要跑洗手間的感覺很討厭，腸胃不好的人，西瓜若吃多了也容易拉肚子，還有一派網友則是覺得，西瓜本身太重又大顆，也是讓他們對西瓜怯步的原因。

第五名：草莓

討厭吃草莓的人，一開始看到它的外皮有一點一點的黑洞，就像是黑頭粉刺般令人作嘔，而且吃起來的味道很酸，讓人無法直接吃，且草莓不易保存，若吃到不新鮮或是撞傷的草莓，口感軟爛，更讓人吃不下去。不過也有網友說：「若是加上煉乳、巧克力醬、蜂蜜等甜的醬料一起吃，只要它是甜的味道，就可以吃得下去。」

吃完鳳梨會咬舌頭，是網友最不能接受鳳梨的主要原因，而且鳳梨的酸味，非常刺激味蕾吃完嘴巴都會破皮，更有大批網友反應，最討厭在披薩上面看到鳳梨，因為鳳梨酸酸的味道配上鹹食非常怪，鳳梨蝦球也是同樣的道理。不過也有網友表示：「只敢吃煮過的鳳梨，例如：鳳梨苦瓜雞湯。」但現在的鳳梨其實有非常多品種，若是怕酸的人，可以嘗試看看牛奶鳳梨、釋迦鳳梨。

在盛產香蕉的台灣，曾經一度產量過剩，甚至有網友說：「小時候香蕉吃太多，看到香蕉就想吐。」而有人覺得香蕉有一股臭味，吃完後舌頭會感覺澀澀的，且香蕉本身沒有什麼水分，不能解渴，而且不易保存，短短幾天外皮就會變黑，軟爛的果肉口感更讓人感覺不舒服，此外香蕉熱量高，營養師建議一天吃一根就夠了。不過也有網友表示：「香蕉加巧克力醬超好吃。」

第二名：番茄

番茄可當作水果直接生吃，也可以加入料理當作蔬菜一起烹煮，有多樣化食材處理方式的番茄，正反意見引起網友眾說紛紜，但最多人無法接受的就是直接生吃番茄，因為無法接受其軟爛的口感，而且感覺還帶有一點臭味。還有沒有加任何調味料的番茄汁，喝了一口就讓人感到反胃。但若是加工過後的番茄，網友接受度就高了，像是：薯條最佳良伴番茄醬、番茄炒蛋、番茄肉醬義大利麵。

第一名：榴槤

號稱水果之王的榴槤，同時也是網友認為最難吃水果的第一名。我想大家對榴槤最無法接受的地方就是它的氣味，每每一進入賣場，距離幾步路遠的地方就能聞到他的味道，刺鼻的臭味往鼻孔席捲而來，甚至有的人聞到榴槤味就想逃，但也有部分的人可是對榴槤情有獨鍾，甚至覺得榴槤非常的香，將它放置在冷凍庫冷凍過後，吃起來更加美味！

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