長照司長祝健芳接任 民團：社家署出身有助推長照

2019-09-06 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



衛生福利部長期照護司去年9月揭牌並正式開始運作，司長由衛福部次長薛瑞元暫代。歷經近一年時間，司長人選終於塵埃落定，由原衛福部社會及家庭署副署長祝健芳接任，已於昨日正式任職。居家照顧相關民團認為，長照布建將邁入第二階段，會面臨更多家庭協議及家庭決策問題，上位者對「家庭」有更多的認識與了解，有助於政策推動。

祝健芳今受訪時表示，台灣長照政策進入2.0時代已經3年，但高齡化社會的高需求量，政策跳躍式修正才趕得上銀髮海嘯的速度。目前已著手準備規畫升級版「長照2.0」，於在地老化目標基礎，因應部分民眾因工作緣故，家中缺乏主要照顧者，需選擇住宿型機構照顧長輩，將挹注更多相關資源至社區式住宿型機構，同時繼續改進照顧人力及社區復健資源不足等問題。

祝健芳畢業於國立政治大學社會系，後又於國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系取得碩士學位。過去曾任職於台灣省政府附屬社會福利機構、社會處及內政部家庭暴力及性侵害防治委員會、 內政部社會司。

於亞洲大學社工系網站「系所師資」中提及，祝健芳研究專長領域為性別人口、婚姻及家庭、性別健康醫療及生活品質、性別科技應用、消除性別歧視及人身安全與性主權保障。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，長照找資源、訂規範、整合社政與衛政的第一階段已大致就緒，在長照系統第二階段的布建將會與「家庭溝通」有關。