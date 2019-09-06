回響／北海岸立槳衝浪業者將列管 只要收費就得報備

2019-09-06 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



北觀處今天表示，目前已輔導立槳衝浪業者報備，屆時會把已完成報備的業者、個人在網上公布，提供民眾參考，只要有收費就必須報備。圖／新北市體育處提供 分享 facebook 本報在今年7月初熱議題報導立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，學者及資深教練都指「水域遊憩活動管理辦法」有漏洞，立委蔡適應力促交通部提出解決辦法，交通部北觀處訂出立式划槳注意事項納管規範，並有明確罰則，違反者最重可罰15萬元，4日已公告實施。北觀處今天表示，目前已輔導業者報備，屆時會把已完成報備的業者、個人名單在網上公布，提供民眾參考，只要有收費就必須報備。

交通部北觀處經邀請相關人員研議，近日訂出立式划槳注意事項，4日公布，北觀處依據水域遊憩活動管理辦法，訂定有關立式划槳注意事項，規範從事帶客活動、營利性質者，應具備合法公司或商業登記，並對活動人員投保及帶領者要具有合格救生員資格；另外，也針對活動場域和從事活動前，設備、安全教育、急難通報，活動者身心狀況，活動期間行為確實規範，且以個人身分從事者，亦不得於無人管轄區域進行活動。違反相關規定者，可處最重15萬元罰鍰、並禁止其活動。

本報7月初報導，6到7月北海岸、東北角近1個多月來連傳四起意外，有一次10人被沖到外海，海大教授曹校章表示，立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，「水域遊憩活動管理辦法」未規範領隊資格及帶團人數是法令有漏洞，認為只規範潛水、衝浪、獨木舟，不管立槳不合理。

北觀處副處長金玉珍表示，北觀處在8月15日訂頒「北海岸及觀音山國家風景區立式划槳活動注意事項」，並函知委員國會辦公室、新北市及基隆市政府相關單位、海巡署北部分署、白沙灣、中角灣等衝浪業者，並已在4日對外公告。

金玉珍說，轄內白沙灣、中角灣等適合立式划槳SUP及衝浪等活動，該水域開放時間原則為5至10月，北觀處建議遊客如欲來北海岸上開地點從事該等水上活動租借器材，應選擇已依該注意事項報北觀處核備之業者，目前已加強輔導業者，業者如違反注意事項規定者，將依發展觀光條例規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

金玉珍指出，立槳業者只要有營利行為都要報備，不管是公司或者是個人，只要有收費都要求報備，屆時會對外在網上公布名單，讓民眾知道這些業者已知悉相關注意事項，選擇安全有保障的。北觀處平時都有固定巡查及不定期聯合各單位稽查，違者都會依法告發。