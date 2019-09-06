自殺者有8成是憂鬱患者 醫：陪伴安慰謹記4不原則

2019-09-06 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



世界衛生組織和國際自殺防治協會自2003年起，將9月10日訂為世界自殺防治日，而根據統計，自殺者其中約有八成為憂鬱症患者，中國醫藥大學新竹附設醫院多名醫師聯手呼籲全民一起對抗憂鬱症，也提醒民眾，當發現周遭家人朋友有憂鬱症傾向時，應謹記不鼓勵、不責備、不駁斥、不干涉4不原則，陪伴親友走出低潮。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科醫師周伯翰表示，世界衛生組織指出，2020年憂鬱症將是僅次於心臟病導致身體失能的疾病，但除了憂鬱症之外，久病纏身、年紀老大、個性衝動、物質濫用等都會增加自殺的危險性。

他也發現，在新竹地區「工作過勞」也是常見導致自殺的危險因子，曾有1名須24小時手機待命的工程師，因過勞而產生厭世、輕生念頭，幸好家人陪伴就醫，經過生活調整、藥物及諮商後，已大幅改善。

周伯翰也指出，許多研究顯示憂鬱症不僅是心理疾病，更是大腦疾病，會讓體內發炎因子升高，繼而影響免疫力，增進罹患心血管疾病機率，且由於多數患者不知自身已有憂鬱症，根據健保分析，僅有五分之一患者就醫，認為只是心情不好，或因對疾病有偏見而抗拒就醫。

周伯翰表示，大多數憂鬱症患者認為親友是幫助他們走出來的重要助力，但也提醒民眾4不原則，「不鼓勵」意即不對患者說正面思考言語、「不責備」患者為何出現憂鬱、「不駁斥」患者只是想太多、「不干涉」患者用藥等狀況，親友可透過關心、傾聽、陪伴、鼓勵患者說出心事，或到戶外走走，甚至就醫等。

中醫科醫師周書玉則建議容易情緒抑鬱的人，可用玫瑰花、薄荷、佛手、枸杞作為茶飲，疏肝解鬱。因氣鬱影響身體機能造成體虛的情況，可選用黃耆、黨參、紅棗作為茶飲或藥膳；生活作息方面，宜建立規律的生活，早睡早起，培養運動習慣。