相看兩不厭只有敬亭山 學者：李白坐船才得以對視

2019-09-06 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



詩人李白的「相看兩不厭，只有敬亭山」，是千古名唱。中山大學中文系教授簡錦松以現地研究法，指出詩題「獨坐敬亭山」與內文間的矛盾，並親自跑了一趟敬亭山，發現以陸路往敬亭山，是無法與敬亭山相看兩不厭的。他以現地山川為證，以謝朓詩句為師，具體指出李白前往敬亭山，應是乘舟循水路往敬亭山，才得以相看兩不厭。

簡錦松的新解，也引起兩岸文友的好奇，遙想李白在1200多年前，到底是如何寫下這首詩的？

李白的「獨坐敬亭山」寫著：「眾鳥高飛盡，孤雲獨去閒。相看兩不厭，只有敬亭山。」簡錦松表示，這首膾炙人口的詩，只有短短20個字，卻在1200多年間，從未得到正確的解釋，所以他希望利用現地研究方法，還原詩的真相。

敬亭山位於中國安徽省宣城。簡錦松說，這首詩的誤解之源，來自於題目「獨坐敬亭山」，傳世的第一本李太白詩集， 便以此五字為題目。顧名思義，「獨坐敬亭山」是作者一個人單獨坐在敬亭山中。但是以敬亭山的地理特徵，絕無可能坐在敬亭山中還可以看到「眾鳥高飛盡，孤雲獨去閒」的場景，更不可能坐在山中，還與敬亭山相對而視。因此這個極具權威性的詩題，應該是有問題的。

於是簡錦松拋開宋本李太白詩集所加的詩題，直接分析原詩。先以現地山川為證，指出此詩是李白清晨由水路往敬亭山，在句溪舟中，長時間面對敬亭山而作。由於李白在其他詩篇曾說到自己是乘舟往遊敬亭山，因此進一步指出南朝詩人謝朓往遊敬亭山皆行水路，是李白摹擬的對象。

簡錦松認為，敬亭山並不是大山，在Google Earth Pro衛星地圖上顯示為最高峰306公尺，次高峰292公尺， 這座山的坡度和緩，是竹樹十分茂盛的丘陵，歷代都有不少記載，像這樣的叢林中，四時晨昏鳥雀不絕，才是常態。何況人在山中，林深徑密，所見有限，縱使清晨鳥雀群飛，也為高樹所遮擋，絕對不會產生身邊的鳥雀高飛而盡的感覺。也因為坡度平緩，小徑兩旁林薄茂密，不可能與敬亭山相看。只有由舟中仰望，才能望盡山形之美。

簡錦松推敲，1200多年前，李白前往敬亭山，應是清晨由宣城縣東門口下了宛溪，經由宛溪北泛，進入句溪水。