政府利多救觀光產業 業者：得到的遠比不上失去的

2019-09-06 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



總統大選將至，蔡英文政府祭出多項利多政策，包括秋冬旅遊補助、育兒津貼、單身青年租金補助、台商回台融資補貼等。觀光業者表示，國旅人數增加但遠遠比不上失去的陸客，各項補貼對入境觀光市場也無助益，誠如一位學者所說，這是選前操作、買票而已。

政府今年陸續祭出利多政策，針對青年推出協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案，9月開始申請並試辦一年，總計補助約11億元，月收入4萬元以下者可申請。針對已生育者擴大發放育兒津貼，8月實施至今，已超過22萬人申請。

政府另針對長者提出政府規劃農民退休制度，農漁民子女就學獎助學金刪除學業成績平均70分以上規定。今年1月1日起也增列長照扣除額，每人每年定額12萬元，明年報稅適用，估29萬戶受惠。

對於各行業業者，政府推秋冬旅遊加碼補助，另提出7年以上計程車的汰舊換新補助，三年補助18億元。同時嘉惠台商回台投資，祭出200億元融資利息補貼，聘用外勞比率也從10%提高到15%。政府也正研擬廢除印花稅。

台灣觀巴協會理事長呂威德說，對消費者而言補貼「沒人嫌多」，但要看能否創造加成的效益，以夜市消費券而言，若民眾真的只花200元，那就是「退稅」而已。他說，國旅補貼較能帶動的是自由行，對原本接陸客團的旅行社、遊覽車、餐廳的助益不大。

旅宿業者表示，短期觀光紓困政策有勝於無，但如果沒有長遠政策很難治本。以旅宿業為例，房屋稅、土地稅和無障礙設施政策加重業者負擔，抵消了獲利。

台北市旅館同業公會常務監事邱樂芬表示，政府只公告政策，沒有提出明確目標，要幫旅宿業、觀光業成長幾成營收，效果很有限。如果真的要救觀光，建議規劃長遠政策才能治本。