去年全國農業會議結論落實哪些？上網看得見

2019-09-06 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



去年九月農委會召開全國農業會議，做出72項決議，一年後，農委會今天說明執行進度，並成立專屬網站，將會議結果以及辦理推動過程公開，提供農業界檢視。

農委會主委陳吉仲表示，過去農委會做所有施政，都是從專業角度出發，這一年做了哪些政策，按照全國農業會議的73項決議中，有哪些要繼續推動，關心台灣農業的民眾，都可以在這平台上看得到。

陳吉仲表示，立法院開議，農業保險法下會期將列為優先法案，氣候變遷劇烈，保險就是社會調適的工具，農業保險所有的開辦內容都記錄在網站上，九月底會推動香蕉收入保險，可以解決農民因為災害血本無歸，也可以解決產銷失衡，造成收入受到影響，這若推成功，其他品項也會推動，未來也會推家庭收入保險。

他說，現已完成植農民職業災害保險立法，但目前只有20萬農民參加，期待更多農民、實際從農者來加入農民職災保險，希望年底投保率要達20%，每項會議結論都要執行到位，比如非洲豬瘟和口蹄疫拔針，會全力執行。

陳吉仲表示，登記制度必須落實且強制，農委會才有辦法追蹤生產量，穩定價格，因此，預計明年開始，就會依照去年全國農業會議的決議，給予金額補償，如果有這樣的補償，他來登記的時候，我們就達到全國農業會議的決議，而且可以讓農地開始將來做為整個農業使用時，可以領取到一筆金額補助，這會在明年年初上路。