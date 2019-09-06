秋節至東南亞要留意傳染病 健康防疫小撇步報你知

2019-09-06 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



下周就是中秋節了，民眾可能會返鄉與家人團聚或出門短期旅遊。新南向人員健康服務中心提醒，據行政院主計總處107年12月資料顯示，國人赴東南亞國家工作人數已近11萬人，秋節連假期間將有大量民眾往返兩地，務必注意疾病預防措施，維護健康安全。

今年國際間登革熱及屈公病等蟲媒傳染病疫情嚴峻，台灣也有疫情。據衛福部疾管署統計，去年全年度兩項疾病境外移入病例數計357人，包含登革熱350例、屈公病7例；而今年1月至8月間，境外移入病例數已達403人，登革熱351例，屈公病52例，多數個案為東南亞國家。尤其今年屈公病境外移入病例數為歷年來最高，感染國家來自緬甸34例、泰國8例為主。

新南向中心表示，由於屈公病與登革熱傳染途徑類似，都經病媒蚊叮咬而感染，民眾自東南亞國家返台，或欲前旅遊，建議穿著淺色長袖衣褲，於皮膚裸露處塗抹防蚊藥劑，並居住在有紗窗、紗門的房舍。 若返國後兩周內如有發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史，以保自身及周遭家人健康。