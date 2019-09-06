帶孩子遊東南亞 醫師教防蚊液挑選小撇步

2019-09-06 12:28 中央社 台北6日電



莊佩倪說，一般成人可使用DEET濃度約20至25%的防蚊液，12歲以下孩童濃度不超過15%，2個月以上的嬰兒不超過10%，至於未滿2個月嬰兒則完全不建議使用，以物理防蚊為主即可。。本報系資料照。 分享 facebook 中秋節假期計畫前往東南亞旅遊的民眾請注意，醫師提醒，東南亞地區登革熱及屈公病疫情嚴峻，民眾除應做好防蚊措施，若要帶孩子前往，應依年齡不同，選擇不同濃度的防蚊液。

今年國際間登革熱及屈公病等蟲媒傳染病疫情嚴峻，根據衛生福利部疾病管制署統計，1至8月的登革熱、屈公病境外移入病例達403人，超過去年一整年的病歷數，多數都在東南亞國家感染。

台大醫院新南向人員健康服務中心醫師莊佩倪今天受訪時表示，屈公病與登革熱的傳染途徑類似，都是透過病媒蚊叮咬感染，民眾若計畫在中秋假期前往東南亞地區旅遊，務必做好防蚊措施，包括住在有紗窗、紗門的房舍、穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處也應塗抹防蚊液。

防蚊液選擇上，莊佩倪建議民眾挑選有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）等有效防蚊成分的防蚊液，每2到3小時補擦一次，濃度選擇上也依使用者年齡有所差異。

莊佩倪說，一般成人可使用DEET濃度約20至25%的防蚊液，12歲以下孩童濃度不超過15%，2個月以上的嬰兒不超過10%，至於未滿2個月嬰兒則完全不建議使用，以物理防蚊為主即可。

至於Picaridin方面，一般成人可使用濃度在15至25%的防蚊產品，孩童約5至15%，2個月以下嬰兒同樣不建議使用。

莊佩倪提醒，東南亞地區適逢雨季，更容易孳生病媒蚊，尤其清晨、黃昏病媒蚊較活躍，應特別提高警覺；返國後2週內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史，以保自身及周遭家人健康。