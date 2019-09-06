空汙老年黃斑病變機率高？ 眼科醫師：需科學性驗證
對於日前有研究團隊比對環保署及健保大數據資料庫後，發現曝露在高空汙一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）地區居民，罹患老年性黃斑部病變機率高，較最低地區顯著增加91％。眼科醫師表示，目前並未發現國外有類似研究，其因果關係可能需要更科學性的驗證。
國健署視力保健諮詢委員、高雄長庚醫院眼科部主任吳佩昌表示，黃斑部病變是造成老年人失明的主因之一，會出現視力模糊、直線看起來扭曲變形、或視野中心有黑影等情形。年齡增長（如60歲以上）與遺傳，是病情惡化的危險因子。
吳佩昌說，老年性黃斑部病變是一種隨著年齡的增長，逐漸出現網膜中央部位的退化。主要是因光線、3C產品螢幕等促發因子造成氧化傷害，再加上老化傷害，即眼睛各種組織隨年長而功能下降，老化物質形成發炎反應所形成。
吳佩昌說，民眾若因空氣問題就診，多半都是像機車族跟在烏賊車後，覺得眼睛出現過敏或是乾眼症等症狀。而就目前國外研究中，並未看到CO與NO2對罹患老年性黃斑部病變機率的研究，因此他認為透過環保署與健保大數據的研究結論，還需進一步證實。不過由於一氧化碳對人體腦部有缺氧、腦病變等影響，或許長期吸入人體後，經血液循環流至黃斑部，而有誘發病變、造成發炎或眼部新生血管的可能，值得進一步研究。
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