空汙老年黃斑病變機率高？ 眼科醫師：需科學性驗證

2019-09-06 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



對於日前有研究團隊比對環保署及健保大數據資料庫後，發現曝露在高空汙一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）地區居民，罹患老年性黃斑部病變機率高，較最低地區顯著增加91％。眼科醫師表示，目前並未發現國外有類似研究，其因果關係可能需要更科學性的驗證。

國健署視力保健諮詢委員、高雄長庚醫院眼科部主任吳佩昌表示，黃斑部病變是造成老年人失明的主因之一，會出現視力模糊、直線看起來扭曲變形、或視野中心有黑影等情形。年齡增長（如60歲以上）與遺傳，是病情惡化的危險因子。

吳佩昌說，老年性黃斑部病變是一種隨著年齡的增長，逐漸出現網膜中央部位的退化。主要是因光線、3C產品螢幕等促發因子造成氧化傷害，再加上老化傷害，即眼睛各種組織隨年長而功能下降，老化物質形成發炎反應所形成。