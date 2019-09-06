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交通部擬給Uber條款開罰緩衝 計程車業者：換我們抗議

2019-09-06 11:32聯合報 記者董俞佳╱即時報導、林澔一／攝影

網路平台代雇駕駛自救會，上午到交通部要求延緩執行「汽車運輸業管理規則103-1條...
網路平台代雇駕駛自救會，上午到交通部要求延緩執行「汽車運輸業管理規則103-1條」一個月，自救會代表試圖翻越柵欄衝入。記者林澔一／攝影
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網路叫車平台代僱駕駛自救會今天至交通部抗議，他們提出兩點要求包括，交通部必須與司機進行協商，另也要求延長執法緩衝期。交通部長林佳龍表示將延長緩衝期協助司機轉型。不過，計程車業者表示，現在運管條例就已經訂定了4過月的緩衝期，如果要再延長，換計程車要來抗議。

網路叫車平台代僱駕駛自救會今天前往交通部抗議。自救會指出，UBER司機多元上路困難重重，由於考試場次不足，約1.2萬名代僱駕駛當中，只有約2000人取得執業登記證，另外1萬人即將在10月6日失業，另外也要求、交通部延緩10月6日運管條例103-1執法，給代僱駕駛一條生路。

林佳龍表示，Uber駕駛來考試，如果以1萬輛來看，也要將近半年的時間才可以考完，時間不夠，將延長緩衝的配套措施，進行輔導。至於，執法取締部分，由於運管條例10月6日上路可以開始取締，但就如司機們所說，人車合法需要考試等配套措施，如果時間不足，也會研議有緩衝期。

林佳龍說，務必會讓業者可以透過相關措施人、車都合法，有路可走，近期就會確認各方意見。

對此，中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義表示，四個月緩衝期到10月6日截止，這是運管條例明文規定，如果要再延長，這樣太惡劣，換計程車要上街抗議。曾弘義表示，Uber司機明明可以處理，卻說說成是計程車業阻擋他們合法轉型，他表示，據他了解，根本是uber司機本身不願轉型。

計程車自救會林佳龍
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