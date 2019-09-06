影／剩一個月就開罰 Uber代僱駕駛抗議交部官員認知差異大

2019-09-06 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



下個月6日，俗稱Uber條款的汽車運輸業管理規則103-1條要上路，網路叫車平台代僱駕駛自救會今天上午在交通部前抗議，提出三大訴求，希望剩下的一個月，讓一萬多名代僱駕駛順利進入計程車業。

本月3日交通部預告將修正相關法規，開放協議費率、計費錶雙軌並行，看似解決Uber留台灣、代僱駕駛轉多元計程車的問題，卻讓計程車業者和代僱駕駛都不滿。

網路叫車平台代僱駕駛自救會總召集人李明達說，代僱駕駛配合交通部長林佳龍，在人合法、車合法上面做很多努力，卻發現交通部要他們轉去多元計程車，困難重重。經過三個月協商，自救會跟交通部路政司官員開過三次會議，也見過交通部政務次長王國材，溝通次數不少，層級不低，仍然沒有解決執照、靠行等問題。

李明達說，今天抗議主要是針對三大訴求，包含要求林佳龍接見，了解代僱駕駛無法順利轉到多元計程車原因，並協助解決；二是要求交通部主管官員主動了解問題，以公權力要求相關單位及業者協助；最後在逾萬名代僱駕駛生計獲得充分保障前，交通部不得執行103-1，不得開罰，應延緩執行，放代僱駕駛生路。

網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾則說，103-1公告以來已經三個月，自救會代表跟代僱駕駛積極跟交通部溝通，過程中盡全力配合政府政策跟走向，也肯定部長願意讓Uber留下來。可是這三個月以來，發現最大問題是執行政策的這些官員，對於這件事的認知及解決方式跟部長有很大落差，只剩一個月就要開罰。

李威爾也說，他們不是抗議103-1條款，而是這一萬多人要加入計程車的行列，要一起共好跟進步，但有些計程車業者只為了自己的利益，表面上說歡迎你們來，實際上卻是在阻擋修法，更是代僱駕駛進入計程車最大的阻礙。