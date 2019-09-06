台灣學者首發現空汙物CO、NO2 會誘發黃斑部病變

2019-09-06 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



空汙是全球面臨嚴峻問題，已有醫學研究空汙對肺、心血管疾病有相關，中國醫藥大學與亞洲大學研究團隊追蹤11年，比對環保署空汙資料，與健保署大數據資料庫，首度發現，曝露在高空汙一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）地區居民罹患老年性黃斑部病變機率，較最低地區顯著增加91％，推論這2種空汙物質有可能誘發眼底的黃斑部產生病變，造成眼睛無可回復的傷害。

計畫主持人、中國附醫近視及眼睛疾病中心主任卓夙航及副主任梁中玲今天在台中公布研究結果，強調這是國內外學術界第一次發現空汙物一氧化碳、二氧化氮，會明顯增加老年性黃斑部病變，二氧化氮對眼睛的危害大於一氧化碳，這二種汙染源主要來自於燃燒，跟燃燒汽油的汽機車息息相關，因此受到歐美國家高度重視，在台灣，火力發電廠也是造成這兩種空汙物的來源。

該研究已在8月19日刊登在「調查醫學期刊」(JMI，Journal of Investigative Medicine)，研究團隊分析2000年至2010年、將近4萬名50歲以上患者居住地的空氣品質和就醫數據，結果發現，居住在二氧化氮汙染最嚴重地區的居民，產生疾病的機率與最低者相較幾乎倍增(增加91％)；相同的，住在一氧化碳汙染最嚴重地區的居民，產生老年性黃斑部病變的機率也增加85%。

卓夙航說，以往對於空氣汙染影響眼睛的症狀，多數都停留在引起眼睛過敏或乾眼症，但透過研究發現，其實空汙對民眾的健康傷害更為嚴重，因為二氧化氮和一氧化碳吸入人體後，會進入血液循環，黃斑部所在的眼底有豐沛的血流，才會假設這兩種空汙物質，有可能誘發眼底的黃斑部產生病變。

本身為眼科醫師的梁中玲說，過去已知年齡增加與基因是黃斑部病情惡化的兩個高危險因子，症狀為視野中央變暗、模糊甚至扭曲變形，嚴重會導致失明，只是早期的黃斑部病變很難被發現，雖然可利用雷射光凝固治療、光動力療法、眼內注射類固醇或抗血管內皮細胞生長因子等合併療法，但無法完全恢復正常。