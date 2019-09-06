腳水腫且粗細不同 恐髂靜脈壓迫導致

2019-09-06 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



女性朋友注意，若有單腳水腫或長期痠痛等症狀，別誤以為是靜脈曲張，可能是恐髂靜脈壓迫導致。一名25歲女性上班族，腿部外觀無異狀，但偶有痠痛、左腳有些水腫，經檢查發現是髂靜脈壓迫症候群惹禍，經手術後改善。

萬芳醫院心臟外科主任李紹榕表示，多數民眾無法分辨靜脈曲張與髂靜脈壓迫，靜脈曲張是指靜脈受壓迫或瓣膜正常功能失靈，使內壓增加，管壁擴張、血液回流發生障礙，使腿部顏色變深、出現如蚯蚓般的青筋。而髂靜脈位於骨盆腔，若手術或過重等受到壓迫，會造成下肢血液回流心臟受阻，輕者下肢會疼痛、水腫，嚴重者則皮膚潰瘍或併發靜脈血栓。

據統計，男女都會出現靜脈曲張，女性一生中發生率約五成比男性高；髂靜脈壓迫症候群盛行率也有兩成，但只約5％會出現惡化，引起腿痠、腿腫脹潰爛、發炎等情形。

李紹榕說，髂靜脈壓迫不易發現，初期僅會覺得腳沈重、痠痛、單邊腳水腫等，診斷方法可透過超音波、下肢靜脈攝影等檢查確認、評估是否合併血栓及治療的位置；嚴重要用氣球擴張和置放靜脈支架，來打通或支撐阻塞血流。