東海岸月光‧海音樂饗宴 中秋周末來趟奇幻之旅

2019-09-06 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處舉辦「2019東海岸大地藝術節」最終場次「月光‧海音樂會」，將於9月14日及15日連續2天晚上6點到9點，分別以「潮騷後浪」、「潮騷無盡」主題，帶領大家進入東海岸的月光奇幻音樂之旅。

9月14日「潮騷後浪」場次表演者是由網路票選及評審選出，由獲得2018年貢寮海洋音樂祭比賽海洋音樂祭冠軍、原Band音樂大賞獲得冠軍的「Mafana」開場，接著是創作運用大量古典詩詞，加以點綴現代文字、以不同曲風不同器樂交織共生的絕妙滋味的「李竺芯與舊愛新歡」；最後由一群熱愛音樂的台東在地創作新秀組合而成的「赤族」壓軸演出。

9月15日「潮騷無盡」則邀請到「Yerko Lorca & Kuan Yin(約羅卡與冠螢)」以世界少見的遠古樂器搭上兩人男女和聲進行開場；接著陸續由曾被譽為「這顆星球上最美的歌聲之一」、來自大武山的排灣族女聲「芮斯」；融合嘻哈、放克、靈魂、爵士以及藍調的LEO37+SOSS演出，最終壓軸則是金曲歌王桑布伊。

9月創藝市集現場持續舉辦「FB打卡抽獎活動」， 2人同行以上拍照按讚打卡並標註：「2019東海岸大地藝術節-潮騷後浪、潮騷無盡的月光．海音樂會」，上傳至FB粉絲頁，即可獲得限量紀念品抽獎機會；另徵選表演團隊獲得網路人氣獎「S II-愛什麼都對」將會在草地舞台發揮實力，歡迎有表演長才的朋友來現場報名獻藝。

為方便遊客達活動會場，主辦單位亦將提供「月光海」付費接駁專車服務，接駁專車將從台東轉運站出發，沿途停靠台東火車站、都蘭糖廠、東河包子三站，搭乘民眾請自備零錢上車付現；另可樂旅遊旅行社、熊樂旅行社、易飛網旅行社，瘋馬旅行社及華信航空均配合「2019東海岸大地藝術節」，推出「月光‧海套裝行程」，目前商品均已上架熱賣中，歡迎相約來場「以地為席、以天為蓋、以海為幕、以月光為伴」的音樂饗宴。