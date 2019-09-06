蘇花改中秋一早將湧車潮 尖峰時段禁止大貨通行
交通部公路總局第四區養護工程處指出，中秋節連假從9月13日至9月15日3天，連假旅次特性以返鄉及出遊旅次為主，預估由臺北南下宜蘭、花蓮地區的返鄉車潮，自9月13日清晨起即會開始湧現，而礁溪路段及蘇花公路北返車潮則將集中在9月15日中午至下午時段。。
為因應中秋連假，蘇花路廊（蘇澳到花蓮路段）湧入大量車潮，公路總局第四區養護工程處將實施時段性車種管制，以紓解尖峰時段車流。
公路總局第四區養護工程處公布，中秋連假，台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德)路段，禁止21公噸以上大貨車通行的時段，包括：
一、9月13日：南下上午5時至下午5時禁止21公噸以上大貨車通行；北上上午5時至下午3時禁止21公噸以上大貨車通行。
二、 9月14日上午7時至下午1時雙向禁止21公噸以上大貨車通行。
三、 9月15日中午12時至下午4時雙向禁止21公噸以上大貨車通行。
第四區養護工程處表示，為鼓勵用路人多加利用大眾運輸，針對公路客運及國道客運，公路總局也已要求經營中、長途國道路線之客運業者積極籌措運能，並視各路線情形機動加班營運加強疏運，並請國道5號客運業者增開班次。
其中，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視旅客情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘以內，業者每日開行班次可達1800班次，並提供「高鐵+國道5號客運+臺灣好行路線」及「國道5號客運+臺灣好行路線」優惠套票，以吸引民眾搭乘大眾運輸至宜蘭及花蓮地區旅遊。
工程處提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，行車前可先至第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，多利用公路總局省道即時路況系統，或手機下載「幸福公路APP」查詢路況及隨時注意收聽廣播訊息。
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