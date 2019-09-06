蘇花改中秋一早將湧車潮 尖峰時段禁止大貨通行

2019-09-06 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



交通部公路總局第四區養護工程處指出，中秋節連假從9月13日至9月15日3天，連假旅次特性以返鄉及出遊旅次為主，預估由臺北南下宜蘭、花蓮地區的返鄉車潮，自9月13日清晨起即會開始湧現，而礁溪路段及蘇花公路北返車潮則將集中在9月15日中午至下午時段。。

為因應中秋連假，蘇花路廊（蘇澳到花蓮路段）湧入大量車潮，公路總局第四區養護工程處將實施時段性車種管制，以紓解尖峰時段車流。

公路總局第四區養護工程處公布，中秋連假，台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德)路段，禁止21公噸以上大貨車通行的時段，包括：

一、9月13日：南下上午5時至下午5時禁止21公噸以上大貨車通行；北上上午5時至下午3時禁止21公噸以上大貨車通行。

二、 9月14日上午7時至下午1時雙向禁止21公噸以上大貨車通行。

三、 9月15日中午12時至下午4時雙向禁止21公噸以上大貨車通行。

第四區養護工程處表示，為鼓勵用路人多加利用大眾運輸，針對公路客運及國道客運，公路總局也已要求經營中、長途國道路線之客運業者積極籌措運能，並視各路線情形機動加班營運加強疏運，並請國道5號客運業者增開班次。

其中，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視旅客情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘以內，業者每日開行班次可達1800班次，並提供「高鐵+國道5號客運+臺灣好行路線」及「國道5號客運+臺灣好行路線」優惠套票，以吸引民眾搭乘大眾運輸至宜蘭及花蓮地區旅遊。