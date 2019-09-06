4台冷氣暑假吹24小時沒關 收到電費讓她「懷疑人生」

2019-09-06 10:43 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友打開電費帳單後，看到金額將近1萬9，讓她欲哭無淚。 圖／翻攝自「爆廢公社」 分享 facebook 夏天天氣炎熱，許多人都會開冷氣消暑，但開了冷氣又很怕電費增加不少，一名女網友剛收到電費帳單，打開一看差點昏倒，金額竟然將近1萬9。她說家裡有4台冷氣但都不是變頻，再加上暑假期間小孩子都在家，幾乎24小時都沒在關冷氣，讓她看到帳單後簡直「懷疑人生」。

女網友在臉書「爆廢公社」PO出剛收到的電費帳單，金額竟然高達18990元，讓她無奈的說「打開電費的那一剎那，懷疑人生了」。她說這些都是家用電而不是營業用電，而家裡有4台冷氣，雖然都是新的分離式但不是變頻，而且房子是租的，冷氣無法換。原PO還說因為剛好是暑假期間，小孩都在家，所以冷氣幾乎24小時都沒關，應該是造成電費暴漲的原因。

面對如此高額的費用，原PO也只能苦笑自嘲自己沒有在挖礦，皮卡丘也沒來她家充電，「台電什麼時候要送我中秋禮盒？」網友們看了也覺得誇張，「我家3台整天也不到一半耶」、「我店家都比你便宜一點」、「我營業電都沒破萬…你是被偷電哦」、「這可是我家一整年的電費啊」；還有人開玩笑的說「可以買一隻不錯的手機」、「再努力一點就可以達到基本工資了」、「都可以買一台冷氣了」、「台電感謝妳」、「台電年終靠妳了」。

也有網友分享自己收到的電費金額，一個比一個還誇張，「多妳一點，我家19998，剛繳完」、「繳過營業用電5萬多塊」、「6人5樓透天，冷氣只有晚上開，最高還有22000過」、「你安慰了我的6607」、「收過150000電費路過」。

大多數的人給予意見更換冷氣或電錶，「我家2台每天開超過12小時，23、24度，2個月2000多，冷氣換好點的痛一次，後面幾年爽爽吹」、「之前兩個月大概18000-20000，換變頻冷氣上一次帳單來1400」、「多裝分樓電錶，可有效改善」、「可以去檢查是不是冷氣有問題…我去年也是15000多，結果是壓縮機壞了」。