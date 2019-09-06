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回響／立槳衝浪意外頻傳要管了 帶團者違者最重罰15萬

2019-09-06 09:16聯合報 記者游明煌╱即時報導

本報在今年7月初熱議題專題報導立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，引起重視，立委蔡適應力促交...
本報在今年7月初熱議題專題報導立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，引起重視，立委蔡適應力促交通部提出解決辦法，交通部北觀處訂出立式划槳注意事項規範並公布。記者游明煌／攝影
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本報在今年7月初熱議題獨家專題報導立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，學者及資深教練都指「水域遊憩活動管理辦法」有漏洞，報導見刊後引起重視，立委蔡適應力促交通部提出解決辦法。交通部北觀處經邀請相關人員研議，近日訂出立式划槳注意事項，規範帶團者要有合格救生執照，且以個人身分從事者，不得於無人管轄區域進行活動違反相關規定者，可處最重15萬元罰鍰、並禁止其活動。

本報在今年7月初熱議題專題報導，6到7月北海岸、東北角近1個多月來連傳四起意外，有一次10人被沖到外海，海大教授曹校章表示，立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，「水域遊憩活動管理辦法」未規範領隊資格及帶團人數是法令有漏洞，也是關鍵，「哪有只規範潛水、衝浪、獨木舟，不管立槳」。報導引發相關單位重視，立委蔡適應在報導後要求相闗單位提出解決辦法，減少意外發生。

蔡適應今天表示，有鑑於今年暑假在東北角海岸，發生多起立式划槳意外事件，各界期盼中央訂定相關管理辦法，引導地方政府進行規範，避免意外發生、有效管理直立划槳活動，他在7月初向交通部建議訂定相關辦法，讓各縣市政府有所依據，進行立式划槳水上活動的安全管理。

蔡適應說，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處在經過1個月左右的時間，邀集相關業者、專家討論，終於在今年9月4日正式行文，向所轄管區地方政府、業管機關公告辦法，並且即日生效。

北觀處依據水域遊憩活動管理辦法，訂定有關立式划槳注意事項，規範從事帶客活動、營利性質者，應具備合法公司或商業登記，並對活動人員投保及帶領者要具有合格救生員資格；另外，也針對活動場域和從事活動前，設備、安全教育、急難通報，活動者身心狀況，活動期間行為確實規範，且以個人身分從事者，亦不得於無人管轄區域進行活動。違反相關規定者，可處最重15萬元罰鍰、並禁止其活動。

蔡適應表示，交通部觀光局北觀處在最短時間，將立式划槳的活動注意事項訂定，希望減少從事相關水上活動的意外發生；台灣以海洋立國，水上活動是台灣推展觀光的一大優勢，由於近年新式水上活動的發展迅速，他會繼續督促有關單位建立預示的機制，在新型的水上活動用品輸入後，能夠跟業者都在第一時間了解，以防止日後無法可管、以及憾事的發生。

本報在今年7月初熱議題專題報導立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳後，交通部觀光局副局長張錫聰當時回應，對於外界建議領隊資格及帶團人數宜修法規範表示，現行「水域遊憩活動管理辦法」已規範衝浪、潛水等水上活動，立槳衝浪ＳＵＰ屬衝浪活動，採屬地主義，由地方政府、國家公園等主管機關管理。

交通部北觀處副處長金玉珍當時也指出，將加強巡查與稽查，如有查獲於公告禁止或限制水域活動範圍內違規從事水域活動，將依發展觀光條例裁罰處1到5萬元罰款；也發現有業者在網路招攬在金山岬角附近禁止區域玩立槳，已函文要求業者下架，業者也配合下架。

本報在今年7月初熱議題專題報導立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，引起重視，立委蔡適應力促交...
本報在今年7月初熱議題專題報導立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，引起重視，立委蔡適應力促交通部提出解決辦法，交通部北觀處訂出立式划槳注意事項規範並公布。記者游明煌／攝影
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本報在今年7月初熱議題專題報導立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，引起重視，立委蔡適應力促交通部提出解決辦法，交通部北觀處訂出立式划槳注意事項規範並公布。圖／立委蔡適應服務處提供
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本報在今年7月初熱議題專題報導立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，引起重視，立委蔡適應力促交通部提出解決辦法，交通部北觀處訂出立式划槳注意事項規範並公布。圖／立委蔡適應服務處提供
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本報在今年7月初熱議題專題報導立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，引起重視，立委蔡適應力促交通部提出解決辦法，交通部北觀處訂出立式划槳注意事項規範並公布。記者游明煌／攝影
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本報在今年7月初熱議題專題報導立槳衝浪ＳＵＰ意外頻傳，引起重視，立委蔡適應力促交通部提出解決辦法，交通部北觀處訂出立式划槳注意事項規範並公布。記者游明煌／攝影
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蔡適應國家風景區國家公園
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