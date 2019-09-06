彭啟明：周末雙颱影響日韓 有行程要留意

2019-09-06 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局說，中午過後熱力作用影響，各地也有局部短暫雷陣雨，請留意局部大雨，出門記得攜帶雨具。記者林澔一／攝影 分享 facebook 本周末要前往日、韓的民眾得有行程被延誤的準備。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，韓國、日本在周六、日很可能受到玲玲、法西颱風干擾。而台灣過去兩天也受玲玲外圍環流影響，今起玲玲北上帶動低壓帶北上，不排除很多小系統的對流胞，通過台灣西部。

彭啟明在臉書表示，玲玲颱風加速的往北前進，仍維持中度颱風等級，預計周六下半天會從韓國的西側通過，然後登陸北韓，勢必會對當地有些衝擊。昨天被命名生成的第15號颱風法西往西北方向前進，預計周日接近日本關東地區，然後轉往東北。

他指出，今天開始玲玲颱風北上，帶動在巴士海峽到南海附近的低壓帶隨之北上，原來就已經有很密集的對流雲系在巴士海峽附近，將通過台灣附近，周末各地都會是較不穩定的天氣。

彭啟明表示，好消息是玲玲帶動低壓帶北上，主要的對流雲系並非直接通過台灣，而是較為散亂的區域接近，威脅性較前兩天相對有減輕，仍要留意有對流移入時，會有雷擊等強降雨發生。

他說，這會持續到周日，到下周一、二會明顯緩和一些，預期會回到典型夏季的天氣。

彭啟明說，本周日是二十四節氣的白露，節氣上已經是秋天，這幾天較為涼爽，但這是屬於颱風環流帶來的東北風。但大致上下周天氣會較這周穩定一些。

他說，要觀察的是菲律賓東方海面上，有低壓在發展，有些預測模式的確模擬出在中秋假節末期，就是下周日會接近到台灣附近海面，但這時間點已經是八、九天以後，只不過是恐慌消息的散布而已。

中央氣象局說，今天上半天之前北部、宜蘭地區持續受颱風外圍雲系影響，還是有漸歇性的雨勢；台灣西南方的低壓帶也開始影響台灣，一整天中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

中午過後熱力作用影響，各地也有局部短暫雷陣雨，請留意局部大雨，出門記得攜帶雨具；由於雲多有降雨，各地高溫和昨天類似，約29至32度。