吳德榮：雙颱不侵台 周末防劇烈天氣

2019-09-06 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中說，玲玲強度接近中颱上限，持續北上，周六將侵襲北韓，台灣該注意的是劍魚減弱後，殘餘的環流伴隨水氣，台灣周末天氣持續不穩定。

至於法西颱風，吳德榮說它將沿太平洋高壓邊緣，向西北西撲向日本，下周日、一（8、9日）侵襲本州，再迴轉進入西風帶，轉東北遠離，對台無影響。

吳德榮說，最新（5日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地仍有局部短暫陣雨的機率，午後對流發展，局部陣雨或雷雨的範圍擴大，仍有較大雨勢。由於降雨時間較為縮短，氣溫略升；今日氣溫：北部23至33度、中部23至34度、南部23至34度、東部23至35度。

他表示，最新模式模擬顯示，明天至下周一（7至9日）劍魚的殘餘環流伴隨水氣接近台灣，將給各地帶來局部陣雨或雷雨，中南部並有劇烈天氣及較大降雨發生的機率；但降雨強度及時、空的分布，應注意氣象局的特報。下周二至四（10至12日）天氣好轉，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。

中央氣象局說，今天上半天之前北部、宜蘭地區持續受颱風外圍雲系影響，還是有漸歇性的雨勢；台灣西南方的低壓帶也開始影響台灣，一整天中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後熱力作用影響，各地也有局部短暫雷陣雨，請留意局部大雨，出門記得攜帶雨具；由於雲多有降雨，各地高溫和昨天類似，約29至32度。