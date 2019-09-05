傳中醫住院醫師工時不減反增 衛福部釋疑

2019-09-05 20:45 中央社 台北5日電



住院醫師納勞基法後，傳出中醫住院醫師工時不增反減，收入還有減少疑慮。衛福部今天表示，按規定，中醫住院醫師受訓、兼診時間不得超過10小時，但收入、醫療品質確實難兩全。

聯合晚報報導，住院醫師9月1日起納入勞基法僅5天，就傳出中醫住院醫師在醫院代訓的時數不減反增，過去採任務制、工作做完就能到診所兼診賺錢，如今卻得在醫院待滿8小時，導致收入減少，甚至有院方要求簽訂定義不明的退訓條款。

衛生福利部中醫藥司科長蔡素玲告訴中央社記者，中醫學系學生畢業、考上中醫師執照後，就能到各大醫療院所執業，若想自行開業則須接受為期2年的「負責醫師」訓練。

蔡素玲指出，以往中醫師只要到中醫診所靠行2年即可取得負責醫師資格，但為了確保醫療品質，民國103年祭出新規定，要求必須到衛福部核可的合格醫療院所接受訓練，性質和西醫的住院醫師相當類似，相關權益也比照西醫住院醫師。

中華民國中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗說，由於中、西醫執業樣態不同，多達90%患者都在中醫診所看診、僅10%在大醫院，且中醫很少有住院病人，因此中醫住院醫師也就沒有長時間值班過勞問題；訓練方面，多數中醫住院醫師都由診所聘僱，並到主訓醫院進行無薪代訓，白天上課、晚上再回到診所兼診。

蔡素玲說，住院醫師納入勞基法之前，這些中醫住院醫師不論受訓、兼診都沒有時數上的限制，但9月1日後，不僅享有職災、勞退等權益，每天受訓、兼診時間也不得超過10小時，並將交通時間也算入上班時數，避免中醫住院醫師過勞。

蔡素玲指出，法令並沒有規定主訓機構要有多少訓練時數，只要主訓機構認為訓練內容符合宗旨，且中醫住院醫師達到負責醫師資格即可；日前實地查訪也發現，多數主訓機構會根據中醫師上班時間彈性調整訓練時數。

至於部分中醫住院醫師不滿訓練時數變長影響收入以及醫院訂定退訓機制的問題，蔡素玲坦言，要同時兼顧醫療品質和醫師工時、收入，實在兩難，畢竟醫療攸關患者健康及性命安全，訓練品質是無法退讓的重點，且訓練年限僅2年，只要熬過這2年，中醫住院醫師就能自行開業；關於退訓規定，則是醫院基於管理需要而訂出的相關機制。