社企流七周年論壇《社企十年》 早鳥票開賣

2019-09-05 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 梁玉芳 ╱即時報導



2007 年，「社會企業」一詞第一次在台灣出現，十多年來，從知名社企品牌出現、到政府修法支持，也有對社企的反思。台灣社企推手「社企流」成立七周年，將於九月、十月陸續推出的《社企十年》系列倡議活動，對社會提問：「下一個十年，社會企業會消失嗎？」

「社企流」是華文世界最大的社企培力平台，將與持續關注社企發展的「聯合報系願景工程」共同策動一系列活動，透過數位專題《你所看見與還沒看見的社會企業》以及10月19日舉辦的趨勢論壇《下一個十年，社會企業會消失嗎？》，爬梳台灣社會企業十年歷程，提出社企下一個十年可能的趨勢發展，開啟更多對話的空間。社企趨勢論壇即日起開始售票。

主題演講中，社企流共同創辦人暨執行長林以涵將與行政院政務委員唐鳳、活水社企投資開發共同創辦人暨總經理陳一強，與參與者一起思考：下一個十年，社會企業將會是社會推動改變的關鍵少數、還是可以內化到各種公司、組織的精神？

講座之一「我所看見的社會企業是______」廣邀社企業者、中介組織、企業、政府一起來填空，從不同角度看見社會企業的不同面向。

講座二「社會企業背後可以說的秘密」透過開放對話，討論社企是否需要「社會企業」的名稱、社企與非營利組織之於受益者的角色、社企是否需要立法等三大社企熱門議題。

論壇早鳥優惠即日開始，截至 9 月 25 日。社企流首次推出限量周邊商品，將隨早鳥票附贈、不另外販售。詳細售票資訊已公布於活動通網站，包含雙人、四人、十人等揪團優惠，折扣最多達 6 折，邀請讀者一起來理解社企十年。

【社企流七週年論壇《社企十年：下一個十年，社會企業會消失嗎？》活動資訊】

活動地點：三創生活園區 5 樓 Clapper Studio（台北市中正區市民大道三段 2 號）

活動日期：2019 年 10 月 19 日（六） 09:00~18:00

購票網站：https://www.accupass.com/go/seinsights7