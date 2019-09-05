肯德基到底輸麥當勞哪裡？ 速食愛好者分析背後關鍵

2019-09-05 20:36 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在PTT上PO文提問「肯德基到底輸麥當勞哪裡」，立刻引來網友論戰，甚至有饕客分析背後主因。圖擷自 麥當勞臉書 、 肯德基臉書 分享 facebook

許多人若是忙到沒時間吃飯，有時就會選擇方便又快速的速食果腹，像是肯德基或是麥當勞等等，然而每個人喜歡的口味不同，因此選擇也不盡相同。日前就有一名網友在PTT上PO文提到，肯德基貴為台灣速食連鎖炸雞店龍頭，從很久以前就一直是麥當勞的競爭對手，「但到底肯德基在管理上缺了什麼要素，才未能擠下麥當勞拿下速食業第一？」

原PO在文中提到，肯德基標榜炸雞全在餐廳醃漬裹粉烹炸，再加上獨特的秘製工法，菜單上的XL系列套餐能吃到所有肯德基的主力商品，更是受到許多肥宅的喜愛。不過之後卻提到，近年來肯德基不僅被網友戲稱「蛋撻專賣店」，炸雞也變得乾柴無味，還差點被披薩業者拿坡里超越，就連速食店本該有的「速度」都被大家詬病，因此讓他不禁好奇的問「肯德基到底輸在哪？」要怎麼做才能擠下麥當勞，拿到速食業龍頭的寶座。

PO文一出後，吸引許多愛吃速食的網友們紛紛留言「炸雞味道沒有以前好」、「肯德基現在的炸雞吃起來都滿乾的，點餐又很慢」、「雖然出餐很慢，但有優惠券很棒」、「光速度就輸慘了」。但也有人認為肯德基會輸是輸在「行銷」，因為投放的廣告較少，就會讓年輕人覺得吃麥當勞比較符合潮流，但也有人認為肯德基的炸雞品質有在回升「說真的，我覺得現在炸雞有回穩」。

不過也有很喜歡吃肯德基的網友表示「根本沒輸啊，肯德基的優勢就是他的超神蛋撻」、「哪裡輸了，光優惠券就贏爆麥當勞」、「現在不是肯德基最划算嗎，戰力明明超高」、「炸雞真的比麥當勞好吃」、「蛋撻也勝過麥當勞的蘋果派」。