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印度令書包減重 學童負擔能減輕？

2019-09-05 19:12台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

學童的書包如果超過應有比例過多，不但造成傷害還會影響發育。（photo by W...
學童的書包如果超過應有比例過多，不但造成傷害還會影響發育。（photo by Wikimedia Commons）
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學童揹書包上學負擔有多重？重到印度政府明文禁止書包超重。但可惜良法美意流於書面，實際上學童背負過重的情形仍普遍，影響到快樂成長甚至正常發育。現代人除了在書包裡放課本，還可能有筆電、平板等負累，為了避免造成肩頸背部受傷，專家表示，書包的負重勿超過體重十分之一。

印度書包限重禁令

根據《NPR》報導， 印度去年11月發布新政令，要依照學童年齡限制書包重量，一、二年級只能揹1.36公斤重，三、四年級只能揹2.99公斤重；直到10年級仍有規定限制，最多只能揹4.99公斤。同時也規定了回家作業的上限，以免學童攜帶過多書冊回家，因為教室裡通常沒有提供鎖櫃。

可惜不是所有家長覺得新規定有用，一位名叫派蒂的書包減重行動者守在校園外，拿出磅秤請一位七年級女孩站上去，女孩體重是31公斤、揹上書包變37公斤，已經違反印度政府規定。一位名叫毗濕奴的五年級孟買男孩，每天回家都覺得疲累、背痛，沒辦法出去跟朋友玩蟋蟀。

美國兒科學會表示，背包重量不宜超過學童體重10~20%，但2016一項調查顯示，88%的7~13歲學童揹的書包接近體重一半！學童若採取錯誤姿勢適應書包重量，會影響到成長期的骨骼發育，還可能需要花上兩年時間矯正。而印度的書包重量限令也流於書面形式，沒有在第一線學校被嚴格執行，當未來數位學習成為主流時，也許學童的負重才能稍微減輕。

背包注意事項

根據《NEWS12長島》報導，防治方法如下：一、保持背包重量小於體重10%，二、使用寬肩帶、雙肩帶背包，三、背包不要低於腰部下4吋，四、使用多口袋的背包分散負重，五、把重物放置在背包底部，六、揹起背包時要彎膝蓋、兩隻肩膀一起揹。

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印度背痛孟買
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