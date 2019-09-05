刷「玉山Only卡」享廉航10%現金回饋

2019-09-05 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



受大環境不緊氣影響，現代人賺錢養家不容易，聰明「開源節流」很重要。玉山銀行看好商機，攜手威士國際組織（Visa）合作推出「玉山Only卡」，搭配特殊「紅利倍多芬」制度，最高享13倍紅利回饋，買愈多賺愈多。

全新「玉山Only卡」有4種卡面選擇，包括3張東京奧運主題卡面，各限量10000張，吸引粉絲買單。特色「紅利倍多芬」制度，分為5種等級，採「階梯式」回饋機制，依照累積消費升等，紅利點數每100點可折抵10元金額，回饋無上限。

「玉山Only卡」祭出三大亮點攬客，亮點一「Fun大紅利」，餐飲、國外實體交易或網購及指定旅行社，搭配「紅利倍多芬」最高享13倍紅利，相當於5.2%現金回饋；亮點二「Fun遊世界」，六大指定航空購票享10%現金回饋；亮點三「Fun鬆玩樂」，Agoda訂房網最高享10%折扣、EZTable帳單現折10%，再享10% EZ Cash、雄獅Only卡友專屬行程等。

好康再加碼，即日起至12月31日，申辦「玉山Only卡」並完成核卡程序，直接享有Level 3超值優惠，等同年消費達168000元以上。