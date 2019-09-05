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紙+智慧型手機 可偵測諾羅病毒

2019-09-05 18:52台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

科學家研發出簡單又便宜，且能檢測出少量諾羅病毒微粒的方式。(photo by W...
科學家研發出簡單又便宜，且能檢測出少量諾羅病毒微粒的方式。(photo by Wikimedia Commons)
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諾羅病毒會導致急性腸胃炎，且只需要很少量（不到10個病毒微粒）的病毒就會引發感染。亞利桑那大學的研究人員試圖找出最有效的方法，盼能在病毒量極少的狀況下偵測其存在，結果研發出一種只需要紙製成晶片與智慧型手機拍照就能檢測出諾羅病毒的方法。

紙便宜易儲存

根據《每日醫學新聞》報導，目前檢測諾羅病毒的方法，會需要實驗室與一系列的顯微鏡、激光氣和昂貴的光譜儀，上述儀器都是用來測量輻射的種類與波長。但新的檢測方式，只需要紙與智慧型手機。

研究人員可將紙轉化為微流體晶片。紙的基質非常便宜且易儲存，且可以很容易地被製成用以檢測諾羅病毒的晶片。另外，紙的纖維結構讓流體能夠自發地流動，不像其他晶片（例如矽晶片）需要泵浦系統。

一般來說，科學家會利用光譜分析測量光在樣品中的反射方式，但紙非均勻（多孔）的特性、光學上的不透明性，會有「背景散射和反射」，產生干擾。為了克服這個障礙，科學家在紙做的微流體晶片一端加水，另一端加上聚苯乙烯製成的螢光珠子。所有的螢光珠子上都有能對抗諾羅病毒的抗體。若水中含有諾羅病毒，這些抗體便會聚集過去，產生螢光團。

手機APP測病毒

雖然諾羅病毒粒子與抗體的大小太小，無法被手機顯微鏡拍出來，但當它們附著了螢光珠，2、3個聚在一起後，就能顯示諾羅病毒存在。多個螢光珠聚集後，用手機就能拍得到了，研究人員也研發了可以算出諾羅病毒微粒數量的手機APP。

根據《每日科學》報導，你不須是科學家或工程師才能操作該裝置，因為手機會自動進行分析，所以操作時只需要將水加到晶片上。除了操作簡單外，該裝置還很便宜，最貴的組件不到50美金。

【更多精采內容，詳見

諾羅病毒輻射
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