遇山難、手腳指全沒也不放棄 他花30年拍攝中國百岳

2019-09-05 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



第16屆「KEEP WLAKING夢想資助計畫」即日起至11月12日開放報名，第7屆得主高銘和今分享夢想計畫進度，從1991年開始籌備拍攝中國百岳的他，目前已攀登92座山岳，預計2021年完成挑戰，今年已經70歲的高銘和感嘆地說，數位相機興起，當初贊助底片的公司停產了，原本要幫他出攝影集的出版社也關門大吉，「歷時近30年，看盡時代變遷！」

從20幾歲就熱愛登山、攀岩運動的高銘和，當過嚮導，也曾遠赴法國登山學校上課，之後受到日本攝影集啟發，在1989年興起親自動身拍攝中國百岳的念頭，期間找出版社資助計畫，也申請到「KEEP WLAKING夢想資助計畫」經費，卻在1996年在聖母峰遭遇山難，手指、腳趾、鼻子全被迫切除，歷經漫長復健，他才重新復出登山界，繼續他的拍攝計畫。

高銘和回憶，一開始他連牙刷都拿不穩，更遑論按相機快門，靠意志力練習了1個多禮拜，找到力道跟方式按壓快門，1、2個月才慢慢找回手感。

直到今年8月，高銘和已攀登完成92座山岳。他說印象最深刻的是為了拍一座位於巴基斯坦跟新疆交界處的山峰，他造訪過幾次，每次都狀況連連，一次更曾摔落駱駝導致骨盆斷裂，休養數年，前後爬了10幾年才總算拍攝到山景，當2014年終於拍到的時候，按快門當下，眼淚幾乎飆出來。