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醫院減門診有成 健保署：全國下轉件數一年成長五倍

2019-09-05 17:52聯合報 記者邱宜君╱即時報導

台大公告持轉診者才能現場加號，引發病人及醫師抱怨，包括減量目標不夠精確、病人領藥不方便等。不過健保署表示，各方意見都已納入考量並且設想解方，近一年的醫院下轉件數以較前一年成長五倍之多。

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光表示，醫改會三年前調查發現，台灣所有醫學中心門診個案大約有10至19％是基層醫療機構就可以處理的輕症，當時台大已算是「 模範生」，門診僅一成輕症病人。朱顯光說，對於台大醫院這樣以重症病患為主的醫學中心，很可能是因重症患者很多，才無法達到減量目標，建議健保署應將大醫院門診減量專注於輕症門診以及穩定慢性病處方箋的領藥門診。

台灣兒科醫學會常務理事林應然表示，理論上透過健保署電子轉診平台，診所醫師可以將病人上轉至大醫院，直接完成掛號，不過由於名額太有限，實際上醫師還是常常得開轉診單，讓民眾自己至現場加號。另外，由於基層醫療機構在高價藥物的採購和處方開立比較受限，有時難達到民眾用藥需求，這也會促使民眾越級就醫，或是轉診大醫院之後就不再回來，因此目前雙向轉診的上轉率一直遠高於下轉率。

健保署副署長蔡淑鈴表示，目前所設定的減量目標，並不包括罕見疾病、重大傷病等重症患者。一旦經由轉診，不論是透過轉診平台或實體轉診單，病人在醫院就醫都會更加方便快速，基層醫療院所釋出處方箋，病人也能取得所需的藥品。蔡淑鈴強調，推動分級醫療，是要讓民眾更方便，讓大醫院醫師不過勞，在各大醫院的支持配合，過去一年的下轉件數已成長五倍之多，希望醫病雙方能一起努力。

台大近日公告門診減量措施，引發各界對於分級醫療的關注。圖╱聯合報系資料照片
台大近日公告門診減量措施，引發各界對於分級醫療的關注。圖╱聯合報系資料照片
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健保醫師台大醫院
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