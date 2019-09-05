入境手提行李檢查 6日凌晨起擴大至全東南亞

2019-09-05 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，為防範非洲豬瘟入侵台灣，6日凌晨零時開始，從馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊入境旅客，將進行手提行李百分百X光檢查，等於涵蓋所有東南亞地區直航航班。

應變中心說，近來非洲豬瘟疫情在亞洲地區未見停歇，仍持續擴散，中國大陸、越南、寮國及緬甸都有新增病例，有必要強化邊境管控。目前桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李則針對來自高風險地區，包含中國大陸、香港、澳門、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、泰國、北韓、韓國、俄羅斯及菲律賓的旅客，由防檢局執行百分百X光檢查。

因應此波國際疫情，防檢局表示，自6日凌晨零時起，新增馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個亞洲國家為高風險國家，於桃園機場針對來自該4個國家的旅客，進行手提行李百分百X光檢查，涵蓋所有東南亞地區直航航班。其他機場則已對所有入境旅客託運行李及手提行李，由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行檢查。

應變中心表示，目前桃園機場執行12個國家地區直航來台旅客手提行李百分百X光檢查，預計明日零時起加入馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個國家，以目前配置的16台X光機及執勤人力，尚足以因應。應變中心說，雖然前述4個國家暫無非洲豬瘟疫情，但為防疫超前部署，呼籲旅客全力配合，防杜疫病入侵。