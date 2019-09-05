長庚偏鄉遠距醫療第一發 復興鄉居民看專科免下山

2019-09-05 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



眼睛、皮膚好癢又不舒服，面對這類的小病，居住在偏鄉的民眾，通常「忍」為上策，不過，若是慢性疾病患者，眼睛不適恐是視網膜病變，患者想確認原因，就得花2個多小時下山就醫，林口長庚負責支援桃園復興鄉華凌醫療站的醫療服務，為照顧更多疾病的患者，今宣佈啟用「遠距醫療」設備，先協助有眼科、皮膚科需求的病患。

桃園市復興鄉以盛產水蜜桃聞名，約住有3000位左右居民，華陵醫療站15年前設立至今，一直照顧著高義里、三光里、華陵里等居民，復興鄉位處偏遠，民眾就醫不便，華陵醫療站能給予最即時的服務。

林口長庚以及聖保祿醫院一同支援華陵醫療站，上山支援的醫師以家庭科醫師為主，次專科醫師如皮膚科、眼科、復健科等，皆是不定時上山看診，有時民眾趕不上次專科醫師的就診日，就只能再等下一次或是直接下山看診。

依照華陵醫療站統計，108年度醫療站慢性病就醫分析，高血壓人數最多，達133人、其餘為痛風71人，糖尿病15人。林口總院暨北院區家庭醫學部副部主任葉維中表示，慢性疾病患者常見的共病非常多，糖尿病會出現眼底病變，皮膚也會紅癢，有時一般的皮膚病灶，家醫科醫師能判斷，一旦非通則性的病變，還是得交由專科醫師，華陵醫療站設置遠距醫療後，民眾無需等待特定日子，平日就能透過遠距醫療就診。

長庚醫學科技股份有限公司資訊事業部經理李嘉浩表示，衛福部醫事司去年5月中旬公告修正「通訊診察治療辦法」，開放遠距醫療，打破過去醫療法，醫師必須要親自診察病人，長庚研發的這套遠距醫療系統，仍是讓患者接觸到醫師，由醫師會診專科醫師，得到最有效的照顧。