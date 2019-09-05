好康！搭高鐵送住宿 指定飯店0元起

2019-09-05 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部觀光局「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」上路，台灣高鐵公司宣布推出「搭高鐵・秋冬遊」多項超值優惠，包含「搭高鐵・送住宿」專案，兩人同行搭乘高鐵，周一至周四入住指定飯店，住宿費0元起。

高鐵表示，配合擴大秋冬國旅獎勵計畫，推出四大優惠專案，包含高鐵假期「搭高鐵．送住宿」專案、「野餐趣專案」、飯店聯票享高鐵車票75折（原8折），以及「豐富行／輕鬆遊買一送千」專案實施日期由9月30日延長到明年1月20日。

「搭高鐵・送住宿」方面，台灣高鐵公司與多家精選飯店合作，推出高鐵假期2日自由行優惠方案，即日起至12月31日止購買，並於2019年12月31日前入住指定飯店，住宿費0元起，需2人同行，周一至周四入住，不含國定假日。

以台北出發為例，平日入住高雄星級飯店，每人只需2980元，等同高鐵標準車廂對號座台北—左營來回票價，就送住宿一晚、飯店早餐。

「高鐵假期—野餐趣」雨特別針對年輕人、親子族群喜推出，高鐵與全台16家精選飯店合作，除提供住宿優惠外，專案配合飯店額外贈送豪華野餐組合，讓旅客可以在飯店附近的推薦景點，享受陽光綠地的野餐小旅行。即日起至12月31日購買，並於2019年10月1日至12月31日前出發，可享有超值商品的加值服務。

此外，高鐵假期「豐富行／輕鬆遊」買一送千優惠適用範圍專案，適用高鐵假期豐富行或輕鬆遊行程全部行程，共40條。即日起至明年1月20日止，購買高鐵假期每位旅客可獲贈不記名「高鐵假期指定行程千元抵用券」乙張，下次可抵用高鐵假期豐富行或輕鬆遊行程之費用，每筆訂單限用一張抵用券，訂單金額需在一千元以上。

台灣高鐵與國內近150家飯店合作，即日起至12月31日止，只需到合作飯店之官網訂房，即可享加購高鐵標準車廂對號座車票75折優惠（原8折）。同時推出「老爺樂遊季」專案，獨享車票7折，老爺集團11館住房32折起優惠。另外，合作飯店若已申請加入觀光局秋冬遊專案，也可再享旅遊補助。 台灣高鐵公司推出「搭高鐵・秋冬遊」。圖／高鐵提供 分享 facebook