又增電子煙下亡靈 18歲正妹吸食前後模樣嚇壞眾人

2019-09-05 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



美國8月底爆出首例因吸食電子煙死亡案例，現再爆第二個死亡案例，美政府已緊急呼籲民眾停止吸食電子煙。家住美國猶他州18歲少女尼爾森雖幸運從鬼門關救回，如今她吸食前後照片曝光，嚇壞眾人。「台灣拒菸聯盟」呼籲政府以此為鑑，趕快啟動「菸害防制法」修法，全面禁止新興菸品。

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然表示，近日媒體關注的猶他州從鬼門關救回的18歲女孩尼爾森，已經證實是「急性嗜伊紅性白血球肺炎」。這種急性過敏的肺部疾病，但菸商極力將致病原因導向是因為大麻，與電子煙油無關，但事實上早在2014年就有報告電子煙與急性嗜伊紅性白血球肺炎有關。

董氏基金會執行長姚思遠指出，根據美國疾病管制與預防中心最新公布訊息，因吸食電子煙而導致嚴重肺疾病的案例，已從8月初的3個州通報21個案例，暴增到現在25州215個案例，而且8月底爆出第1個死亡案例，現在再爆出第2個死亡案例，同時仍有數以百計的案件正在查證與吸電子煙的關係。

美國杜蘭大學公衛學院名譽教授陳紫郎表示，過去美國對電子煙的關注多在於每年平均上千件的爆炸案，這兩周接連出現青少年因吸食電子煙不治死亡案例，引發家長恐慌。美國政府緊急提醒停止吸食電子煙，各州也都緊急研擬電子煙禁令，密西根州甚至已經率先宣布，即日起禁售調味電子煙。