鹽水漱口止喉嚨痛偏方 美國醫生認有效

2019-09-05 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



喉嚨痛是不分國界、男女老幼都經歷過的症狀，鹽水是台灣許多爺爺奶奶心目中舒緩喉嚨痛的秘方，沒想到這個民間流傳多年的偏方，既然連美國專家都透過媒體肯定，其能改善喉嚨痛。但耳鼻喉科醫師提醒，有心血管疾病、腎臟疾病的患者不適用鹽水漱口，想找更有效，且人人可用的秘方，其實不難，那就是每個人家中，廁所洗手台上放的漱口水。

但沒治療效果 籲及早就醫

美國紐約西奈山布魯克林醫院耳鼻喉科主任Sam Hun近期受訪時表示，鹽水嗽口真的有明顯止痛效果，他遇到喉嚨痛的病人，也會推薦其用鹽水漱口。喉嚨痛的患者一天用鹽水漱口3到4次即可，切記鹽分濃度需高到滲透壓比細胞高，建議半杯溫水中就要加1/4茶匙以上的鹽，否則怎麼漱口都沒用。但他也強調，鹽水漱口只能減輕疼痛，並沒有治療效果，籲及早就醫。

喉嚨疼痛是因細菌或病毒入侵口腔黏膜、造成發炎及疼痛感，開業耳鼻喉科醫師周慶明則表示，鹽水不具消炎止痛療效，無法立即減輕喉嚨疼痛，但卻可以沖洗沾附在喉嚨黏膜表面上的病毒和細菌，加速痊癒。連醫院、診所開立的漱口水中，其實也含有納離子。

不過高濃度的鹽水消除病菌、細菌，同時也容易使細胞脫水，用鹽水漱口仍有機會不小心將其吞下肚，周慶明提醒，本來就有高血壓、心血管疾病和腎臟病史者，由於日常生活中需要限鈉，不適合使用鹽水輔助喉嚨痛儘速痊癒。

漱口水更讚 人人都適用

比起使用鹽水，周慶明更推薦使用不含酒精的漱口水，不僅人人可用、殺菌能力也比鹽水強，但他還是提醒，喉嚨痛的患者千萬不要為了快點痊癒，就無止盡使用漱口水，建議一天以4至6次為上限。