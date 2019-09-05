少子化衝擊嘉縣大型職業學校協志工商明年停招3年轉型

2019-09-05 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



少子化衝擊，嘉義縣又一所私立高職申請教育部國教署停招，明年創辦屆滿半世紀民雄鄉協志工商，董事會決定暫停招生3年規劃轉型，停辦轉型，再以另一種教育型態服務國家社會，創辦人何明宗昨天發給全校教職員公開信，說明停招轉型原因；校長蔡英仁今天表示，停招轉型獲校務會議通過，不影響學生及教職員權益，董事會會提出優退離職方案。

何明宗公開信說，協志工商59年創校，一路走來協志在正確教育理念堅持下,先後培育5萬多名優秀畢業生，服務社會造福鄉梓，近年因社會大環境改變，少子化衝擊致私校經營日趨艱難,學生素質低落,政策不明,致協志為繼續完成中等教育使命與理想受極大挫折，難發揮創校理想。

經長期思考,經校務會議及董事會議研究後通過，決定目前學生2000多名，教師200名大型高級職業學校，一切教育正常中，為求將來朝國際化及推展社會教育文化、社會福利化新教育理念推進，從明年度起暫停招收新生，等停辦轉型後，再以另種教育型態服務國家社會。

辦學50年屆滿前，頗覺倉促不捨，但想到教育是造福國家社會的偉業,為以後千百年永續發展過程中,務必調整，注入新元素接續永久存在的使命。此次暫停招生3年後，將積極規劃轉型，讓「協志」永遠屹立不搖,造福後代子子孫孫。