少子化衝擊嘉縣大型職業學校協志工商明年停招3年轉型
少子化衝擊，嘉義縣又一所私立高職申請教育部國教署停招，明年創辦屆滿半世紀民雄鄉協志工商，董事會決定暫停招生3年規劃轉型，停辦轉型，再以另一種教育型態服務國家社會，創辦人何明宗昨天發給全校教職員公開信，說明停招轉型原因；校長蔡英仁今天表示，停招轉型獲校務會議通過，不影響學生及教職員權益，董事會會提出優退離職方案。
何明宗公開信說，協志工商59年創校，一路走來協志在正確教育理念堅持下,先後培育5萬多名優秀畢業生，服務社會造福鄉梓，近年因社會大環境改變，少子化衝擊致私校經營日趨艱難,學生素質低落,政策不明,致協志為繼續完成中等教育使命與理想受極大挫折，難發揮創校理想。
經長期思考,經校務會議及董事會議研究後通過，決定目前學生2000多名，教師200名大型高級職業學校，一切教育正常中，為求將來朝國際化及推展社會教育文化、社會福利化新教育理念推進，從明年度起暫停招收新生，等停辦轉型後，再以另種教育型態服務國家社會。
辦學50年屆滿前，頗覺倉促不捨，但想到教育是造福國家社會的偉業,為以後千百年永續發展過程中,務必調整，注入新元素接續永久存在的使命。此次暫停招生3年後，將積極規劃轉型，讓「協志」永遠屹立不搖,造福後代子子孫孫。
蔡英仁說，少子化浪潮，招生困難，教師感受沒尊嚴，學校不是經營不善停招轉型，而是因應教育環境改變，積極主動轉型，計畫轉型國際雙語學校，今年招收新生還有600多人，明年起停招3年，不影響目前在學生受教權益； 協志工商3年前申請教育部高職優質化輔助方案計畫通過，另也通過高中職適性學習社區教育資源均質化方案。
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