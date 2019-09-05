吞嚥不適沒咳嗽症狀 一檢查竟是肺腺癌

2019-09-05 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



66歲的彰化二林人吳國貞1年多來吞嚥不適，以為喉嚨有問題，1個多月前竟被確診為肺腺癌3期，讓他相當不解，因他沒「咳嗽」。衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，該個案是非典型的病症，民眾不要以為沒咳嗽就不會得肺癌。

吳國貞過去抽菸，幾年前他曾經手術切除甲狀腺良性腫瘤也戒菸，1年多前卻開始感到頸部有疼痛感，吞嚥不舒服，陸續看了多處的耳鼻喉科都未根治，直到許嘉方幫他找出病因，吳國貞今天獻花感謝醫護團隊。

許嘉方指出，耳鼻喉科時常診斷出肺癌的患者，但主要症狀是咳嗽3週以上，聲音沙啞，或頸部腫塊，但吳先生內視鏡檢查，喉部及口腔都正常，觸診頸部也沒硬塊，但既然不舒服了1年多，認為應有其他原因，進一步幫他照胸部X光，才發現右上肺有陰影，再以胸部電腦斷層掃瞄，發現約5.5公分的腫瘤。

吳國貞說，他幾乎沒咳嗽、沒痰、沒胸部不適，多年前已經戒菸，他因長期吞嚥不舒服，所以他吃東西減少，體重在這一年間從65公斤減到52公斤。

患者轉由胸腔內科醫師張子晏治療，經切片確診為3期肺腺癌，癌細胞沒有擴散到其他器官，隨即轉胸腔外科進行手術切除病灶，目前同時進行化療及放射線治療，恢復狀況良好。

胸腔內科醫師張子晏表示，肺癌典型症狀是咳嗽、咳痰、血痰，當癌細胞擴散到肺部鄰近器官時還可能出現胸痛、聲音嘶啞、吞嚥困難、心悸或心律不整等情況，但吳先生並沒有擴散，早在1年多前就出現吞嚥不適，是比較少見，但根據研究約65%的肺癌病患有持續咳嗽的問題，仍約有三分之一的肺癌患者不是以持續咳嗽呈現。