高鐵秋冬遊祭4優惠 入住指定飯店不用錢
台灣高鐵公司配合交通部觀光局擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，即推出「搭高鐵．秋冬遊」多項超值優惠，包括高鐵假期「搭高鐵．送住宿」專案、野餐趣專案，及飯店聯票享高鐵車票75折（原8折），還可搭配政府推出的獎勵計畫。
一、 高鐵假期「搭高鐵．送住宿」：
台灣高鐵公司與多家精選飯店合作，推出高鐵假期2日自由行優惠方案，即日起至12月31日止購買，並於2019年12月31日前入住指定飯店，住宿費0元起（需2人同行，周一至周四入住，不含國定假日）。以台北出發為例，平日入住高雄星級飯店，每人只需2,980元，等同高鐵標準車廂對號座台北-左營來回票價，就送住宿一晚、飯店早餐。
二、 高鐵假期「野餐趣」專案：
台灣高鐵公司與全台16家精選飯店合作，推出「野餐趣」專案，即日起至12月31日購買，並於2019年10月1日至12月31日前出發，即可享有超值商品的加值服務。
三、 高鐵假期「豐富行/輕鬆遊」買一送千優惠適用範圍專案：
高鐵假期豐富行或輕鬆遊行程全部行程，共40條。即日起至明年1月20日止，購買高鐵假期每位旅客可獲贈不記名「高鐵假期指定行程千元抵用券」乙張，下次可抵用高鐵假期豐富行或輕鬆遊行程之費用，每筆訂單限用一張抵用券，訂單金額需在一千元以上。
四、 「飯店聯票」高鐵車票享75折優惠 ：
台灣高鐵與國內近150家飯店合作，即日起至12月31日止只需到合作飯店之官網訂房，即可享加購高鐵標準車廂對號座車票75折優惠。同時推出「老爺樂遊季」專案，獨享車票7折，老爺集團11館住房32折起優惠。另外，合作飯店若已申請加入觀光局秋冬遊專案，亦可再享旅遊補助。
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