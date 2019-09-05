要做觀光產業後盾 林佳龍協調百億融資信貸

2019-09-05 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



觀光產業面臨陸客限縮衝擊，正值升級轉型以吸引國人及國際旅客的關鍵時期，但旅宿業者日前向交通部長林佳龍陳情近年融資信貸不易，盼政府出面協助。林佳龍今天中午邀集金管會、財政部、經濟部等單位會商，確定將由中小企業信用保證基金辦理旅宿業貸款的信保，總貸款額度則高達100億元。

林佳龍下午受訪時表示，觀光業目前面對比較嚴峻的環境，政府要做他們的後盾，金管會、財政部、經濟部等單位共同協助觀光業發展，百億信貸基金能提供業者使用，全案待行政院同意後馬上就可以實施。

林佳龍上個月與觀光產業代表餐敘時，據轉述，有不少業者當面陳情，抱怨許多銀行把觀光業視為「危險產業」，甚至有人去辦個人信貸的額度竟比公司額度還高，「真是要我們旅宿業者情何以堪！」業者感嘆，台灣本土的旅行業者，難以投資讓自己升級轉型，就算想買飯店也買不了，結果可能都讓外資和陸資買走了。

會後林佳龍向行政院政務委員張景森報告此事，上周先在行政院開協調會，會後張景森請交通部直接協調相關部會。交通部官員透露，林佳龍今天中午親自主持會議，邀集金管會、財政部、經濟部、中華民國銀行商業同業公會、以及財團法人中小企業信用保證基金等單位，研商協助旅宿業者順利取得融資，以振興觀光產業發展。

與會者轉述，經協調後，林佳龍裁示，增訂「交通部觀光局振興旅宿業融資相對信用保證要點」，將委請財團法人中小企業信用保證基金辦理旅宿業貸款信用保證，其中旅宿業總貸款額度約100億，至110年12月31日前，由交通部觀光局提供5億元信用保證專款，供信用保證業務運用。

本案經核定後，將請金管會、財政部、銀行商業同業公會向銀行宣導，並請經濟部中小企業處提供債權協處機制相關諮詢服務。

「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」自2002年起公告施行，截至今年7月止已核貸案件計245件，貸款總金額約新台幣106億餘元，包括旅館業197件：新台幣72.1億元、觀光旅館業26件：新台幣27.6億元、觀光遊樂業14件：新台幣6.4億元及旅行業8件：新台幣2千萬元。

交通部表示，有鑑於近期整體觀光環境受國際因素影響，觀光產業表示有資金需求且核貸困難，為協助觀光業者暫渡困境，將修正「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」，貸款寬限期得再延長，並溯及適用。