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台北聖樂觀摩會 免費邀愛樂者同賞

2019-09-05 15:09台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

2018年在雙連教會舉辦台北聖樂觀摩會，各隊的代表合影。（photo by 主辦...
2018年在雙連教會舉辦台北聖樂觀摩會，各隊的代表合影。（photo by 主辦單位）
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來欣賞多個團體合唱聖樂！《台北聖樂觀摩會》音樂饗宴9月29日下午3點於基督教艋舺教會，可免費攜伴同賞。主題「稱謝主恩，華人創作，歡聲雷動，遠近同頌」，指揮是林舉嫻老師，現場將也有管風琴演奏（序樂與全體大合唱）。

團體曲目介紹

此次有來自厦門同安的「双圳頭教堂希幔聖歌團」35人大團毛遂自薦來台，這是由於每2年會有一次YMCA聚會，台北、香港聖樂團都定期會往來交流。另有由原住民組成的「聖山迴聲合唱團」，原民調結合黑人靈歌的《聖山歡唱耶穌復活》富有活力，另一首《趁著年輕》由鄭香蘭牧師作詞，林照清牧師作曲。還有「門諾會松江教會」將帶來名曲中譯版《沙頂的腳印》。

「台北安和合唱團」由安和教會詩班成員組成，唱《咱的鄉、咱的情》，由鄭香蘭牧師的先生、音樂教授連信道作曲。「人行道合唱團」則由一群國小音樂老師組成，《Run, Shepherds!》、《Swinging With the Saints》兩首英文歌，將古典的黑人靈歌改編出現代風味。「天使之音合唱團」將獻唱的《美哉！主耶穌》、《快樂來歌唱》也很值得期待，由師大音樂系高材生劉伃芯伴奏。

「張惠娟＆沈俊清二重唱」唱《黎明的海岸》、《甜蜜的未來》，由連信道、鄭香蘭伉儷作曲填詞，張惠娟是常登上國家音樂廳的女高音，與沈俊青是首度合作，同樣有劉伃芯伴奏。

《台北聖樂觀摩會》主辦單位為1974年成立的中華民國聖樂促進會，協辦單位為艋舺長老教會與天恩出版社。2020年3月7日另將於厦門浸信會舉辦「2020台北聖樂觀摩會」。

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耶穌艋舺人行道
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