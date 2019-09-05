整理包／秋冬旅遊怎麼玩省最多 11項優惠方案大放送

2019-09-05 15:53 聯合新聞網 綜合報導



行政院今日拍板「秋冬旅遊補助第二波」，投入10億金費在各部會11類優惠上，其中自由行旅客每房將補助200元夜市抵用卷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院在今天通過「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫─各部會第2波加碼方案」，預計將投入10.2億金費在11類優惠中，並從9月16日開始實施至12月31日止，此次優惠多是針對自由行旅客的加碼補助，其中包含高鐵台鐵、故宮、客委會等部會的相關補助，像是經濟部補助自由行旅客每房200元夜市抵用券，而客委會也提供600元禮卷讓旅客在70個客家文化重點發展區花費，故宮也釋出兩人同行一人免費的入館優惠。

觀光局長周永暉表示，這次彙整了各個部會的相關優惠，希望促進觀光的整體產業共同發展，對於遊覽車業者也有用團客的部分來做協助，目前已有許多加碼方案，包括團體旅遊到觀光工廠、農場等，至於200元夜市抵用券的部分，只算房間不算人頭，一個房間無論1人或是3人都是200元，且抵用卷只能在經濟部認證的夜市使用，而離島目前是沒有，因此離島住宿的旅客若用不到可帶回台灣本島使用。

交通部觀光局第二波補助（9月16日起～12月31日止），各部會相關補助如下：

經濟部

自由行旅客，提供夜市抵用卷優惠：

每房發夜市抵用券200元可至經濟部公告之夜市使用。

農委會

自由行旅客，農業體驗抵用券優惠：

每房贈送250元農業體驗抵用券1張。

自由行旅客，12處國家森林遊樂區入園優惠：

12歲以下兒童不限次數免費入園（太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區等12處）

團體旅遊，農業體驗優惠：

每家旅行社上限20團，每團每人獎勵100元，每團至少15人、上限1萬元。

客委會

自由行旅客，369浪漫客庄電子旅遊券優惠：

到70個客家文化重點發展區旅遊，加碼贈價值600元369浪漫客庄自由行電子旅遊券1張，可於客庄「亻厓講客」標章之優良餐廳、伴手禮及大型遊樂園區等店家消費。

原民會

自由行旅客，原民會認證商家電子折價券優惠：

前往原民會認證商家(Ayoi阿優依、精實創業)消費並以台灣PAY支付，即可獲贈500元電子折價券1張折抵消費。

教育部

自由行旅客，基隆海科館、臺北科教館、臺中科博館、高雄科工館及屏東海生館親子共遊入館優惠：

含常設展廳及部分自策特展12歲以下兒童不限次數免費入館（不含團體參觀）

文化部

自由行旅客，國立臺灣博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣史前文化博物館入館優惠：

12歲以下兒童不限次數免費入館。（不含旅行社代收轉付）

自由行旅客，國家表演藝術中心(國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術中心)免費導覽優惠：

12歲以下兒童免費導覽服務。

環保署

自由行旅客，環保綠點2億點加碼送：

到環境教育設施場所進行戶外學習或選擇環保標章旅館住宿，每人加碼提供1次1萬點環保綠點（相當於100元現金），除可折抵環境教育設施場所門票或環保標章旅館住宿費外，也可兌換或折扣環保標章、碳標籤商品或環保署指定之綠色商品。總共加碼2億點環保綠點（環境教育設施場所與環保標章旅館各加碼1億點），送完為止。

故宮博物院

自由行旅客，兩人同行一人免費入館優惠

65歲以上長者免費入館優惠

交通部公路總局

使用電子票證搭乘「台灣好行」優惠：

39條「台灣好行」路線，提供使用電子票證搭乘半價優惠(原享法定優惠半價乘客仍維持半價

交通部臺鐵局

花東地區莒光號全票及孩童票80公里以上7折優惠：

北迴線及南迴線共優惠21列次

花東地區增加團體座位數及增開團體列車優惠：

預計加開30列次。

環島觀光列車價格優惠：

1.Hello Kitty環島之星列車10條旅遊套裝，每人優惠500元。

2.郵輪式列車二天一夜9條行程，每人優惠500元

TRPASS/66折優惠：1人/4人TR-PASS三日券66折。

台灣高鐵公司

1.高鐵假期「搭高鐵･送住宿」專案：

以台北出發搭乘對號車廂來回並入住高雄飯店+住宿一晚(含早)為例，只要$2,980。

2.高鐵假期「搭商務･送五星」專案：

以台北出發搭乘商務車廂來回並入住高雄飯店+住宿一晚(含早)為例，只要$4,880。

3.高鐵假期「ITF旅展-假日不加價」專案：

購買指定高鐵假期「車票+住宿」行程，假日入住同享平日價。

4.飯店聯票「秋冬遊75折」專案：

凡旅客直接於指定合作飯店官網訂房，享加購不限區間/日期高鐵車票75折。

5.高鐵假期「野餐趣」專案：

購買指定高鐵假期「車票+住宿」行程，依人數加贈野餐盒、pizza、飲料等。

6.交通聯票「北北基+台南+高雄好玩卡聯合促銷」專案：

購買指定好玩卡+高鐵交通聯票，高鐵車票享7折優惠。

7.租車優惠「高鐵假期ITF線上旅展-搭高鐵．送租車」專案：

不分平假日購買指定高鐵假期「車票+租車」行程，以台北出發至左營高鐵來回車票+租車30小時為例，只要$2,980。

8.高鐵假期「豐富行/輕鬆遊買一送千」專案：

購買高鐵假期任一豐富行/輕鬆遊產品（共40條），每位旅客可獲得千元抵用券一張，用以抵用下次購買豐富行/輕鬆遊產品費用。