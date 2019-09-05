波赫士誕生120年 挑戰一本永遠讀不完的文學雜誌

2019-09-05 14:47 聯合新聞網 台北訊



阿根廷知名作家波赫士（西班牙文：Jorge Luis Borges，1899年8月24日－1986年6月14日）今年適逢120年冥誕，《聯合文學》雜誌為此製作紀念專輯，以波赫士常用的夢、鏡子、重複等創作符號，模擬波赫士的迷宮概念、譬喻與意象，甚至模仿他心中「沒有界線，周而復始」的圖書館結構製作而成，更在雜誌編排上，試圖跳脫原本空間與時間的固定規則。

本次專輯內容不只存在於固定的專輯版面，通常是從16頁到58頁左右，如果是熟悉《聯合文學》的讀者，同樣可以在這裡讀到幾篇最棒的大型概論性質文章。不過更重要的是，整本雜誌裡充滿大量而小型的，與波赫士相關的辭彙、年表等等，正是這些事物構成了迷宮的多向路徑。讀者可以發現這些宛如「蟲洞」的迷宮出口、入口與轉折點，可以從任何一個辭彙開始進行閱讀，在整本雜誌不同的頁面跳躍，讀者可以透過變化劇烈的翻頁與閱讀，像是乘坐時光機器，在不同的時間裡來回奔波。 圖／聯經出版提供 分享 facebook

總編輯王聰威在編輯室報告裡寫道：「我可以保證沒有任何實體文學刊物如此做過。」不只是實際內容本身，包括閱讀方式都有些許難度，當然，為了幫助讀者順暢的閱讀，雜誌內也附上精密的檢索系統和使用說明。但仍然邀請不厭其煩的中重度讀者，來把本期雜誌其視為一種愉快的文學挑戰，一次如何窮盡波赫士的可能性的遊戲，更享受沿途找路的迷人閱讀感受。