文旦提早賣完 南市推廣會變品嚐會

2019-09-05 15:10 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



台南市長黃偉哲（中）5日騎上裝滿文旦的三輪車進立院，把麻豆農會僅存的文旦送給立院（前）同僚與媒體朋友。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 正值文旦採收季，台南市長黃偉哲5日北上騎著裝滿數十箱文旦的三輪車進立法院，讓媒體拍示意照時，他不斷強調：「今天是品嘗會喔，不是拍賣會」，原來雲林的文旦早已賣完。3月剛贏得台南立委補選的郭國文表示，大家現在可以開始訂購台南的紅柚、白柚（10月）了。

感謝文旦之亂？

8月20日黃偉哲曾到新竹與新竹市長林智堅一起開臉書直播拍賣麻豆文旦，把一起北上的兩卡車（共1500箱）文旦全部賣光光。黃偉哲說，本來是預訂要到立法院來叫賣文旦，但沒想到麻豆農會已經提早賣完了，只好把推廣會變成品嚐會，把零星的文旦禮盒，送來給立院「娘家」的同僚，也贈送給到場的媒體朋友一人一盒。

他指出，三月時的文旦之亂（有農民在電視節目中指控：文旦丟在水庫超過200萬噸）讓文旦一砲而紅，「往年都是賣到中秋節前一天還在叫賣，今年在中秋節的前十天就賣完了。」可說是因禍得福嗎？他笑說：「人不是我們殺的，事情卻要我們來解決。」他也說，「大果收購」機制有效穩定市場，才讓今年的文旦價格漂亮。

既然手上沒有貨可以賣，黃偉哲轉而大力推廣麻豆農會開發的文旦加工產品。他推銷員上身表示，柚子茶與柚子蔘適合常上政論節目的立院同僚，可以潤喉養身；柚片、柚子洗髮精、沐浴乳等也都經過嚴選把關。他笑說：「相信我，我在立院待了14年。」

洪秀柱刮起千堆雪

台南麻豆、下營、官田的文旦加起來數量居全國之冠，「量很大，質也要很優。」而對於雲林縣長張麗善4日也帶領柚農北上立法院、新北市政府行銷斗六文旦，他笑說：「斗六、鶴岡（花蓮）的文旦都很好，我也有信心麻豆的更好，我們可以來PK。」

被問到是否會擔心「國民黨提名洪秀柱戰王定宇台南立委第6選區」，黃偉哲回應，「柱柱姐來台南選當然也是好的，她就像颱風一樣，刮起千堆雪，民進黨當然要繃緊神經。」

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