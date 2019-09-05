影／大雨下不停 苗栗杭菊災損至少3成

2019-09-05 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



每年到11月苗栗縣銅鑼鄉田間的杭菊花海猶如下雪般美麗，但今年杭菊，受到0812豪雨影響，雨持續不停，縣府農業處會同茶業改良場現勘後，杭菊符合單項農作物農業天然災害現金救助辦理地區，茶業改良場助理研究員劉秋芳說，前兩年杭菊豐產，今年遇到豪大雨，預估今年杭菊產量將減損3成以上。

苗栗縣是全台種植杭菊最大產區，以往大多是颱風影響造成災損。杭菊農友曾先生說，「氣候的問題影響大」，又遇到豪雨排水系統有點故障，杭菊被泡到水。杭菊農友吳先生說，「大雨下不停」，去年都還要定期澆水，今年澆水澆一次，就沒有再澆水。

苗縣府農業處今在銅鑼鄉公所召開杭菊災損鑑定說明會，邀請茶業改良場助理研究員劉秋芳出席，劉秋芳說，豪雨不斷，造成植株根系浸水受損，地上部估死，建議種植在砂質壤土、偏中性土壤，排水系統要做好。

苗栗縣杭菊受0812豪雨影響，符合單項農作物農業天然災害現金救助辦理地區，受理災損現金救助申請到9月9日。 圖／縣府農業處提供 分享 facebook

劉秋芳說，杭菊今年因為豪雨加上雨一直持續不停，跟往年情況不同，前兩年颱風沒進來，也沒遇到豪雨，杭菊是豐產，今年因豪雨關係，影響整個植株生長，目前災損情況達到3成以上，產量預計減損3成以上，後續若雨持續不斷，減損情況會更嚴重。

劉秋芳提醒杭菊農友，田間溝渠部分，排水系統做好，可以的話在天氣好的時候，做中耕，把土面再推回去，盡量減少根系泡水的情況，以免讓災害更嚴重。

縣府農業處受理杭菊災損現金救助到9月9日，目前申請災損救助，銅鑼鄉35件、公館鄉3件、西湖鄉1件。

農業處農務科指出，依據農委會核定及農業天然災害救助辦法第5條規定，所申請救助項目損失率達20％以上者，每公頃救助3萬6000元，損失率未達20％者不予救助；另於同曆年，以救助一次為限。