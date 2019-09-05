新課綱素養怎麼教？均一與南一合作邀老師拍影片示範

2019-09-05 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



均一教育平台開設南一專區，導入南一數學教科書內容，助老師結合線上與線下教學。雙方今舉行合作記者會。記者潘乃欣／攝影 分享 facebook 108課綱強調素養教學、以學生為主體，南一書局與均一教育平台基金會今宣布合作，首度將教科書內容導入學習平台，讓老師線下的課堂教學與線上數位教學無縫接軌。

均一平台即日起設置南一專區，首先上線的是國一數學科。專區內含素養教學示範、南一的習題，並結合均一的AI診斷學習工具，以大數據區分學生程度，幫助每個孩子適性學習。

均一與南一共同發布的新聞稿指出，均一平台南一專區先做小一到高三的數學科，首先上線的是國一範圍。他們邀花蓮玉里國中校長林國源錄製素養教學影片，以南一教材為底本，從股票的「開出紅盤漲了」、「一片慘綠跌了」講解數學單元「相反意義的量」。此類結合生活的題目，是素養導向教學的重點，也是未來大考方向。

此外，團隊也邀新北市泰山國中老師劉繼文示範國中數學學思達講義，結合專案管理PDCA計畫與檢核表，培養學生擬定計畫、管理時間，並加入品格力實踐的檢核。講義也以康乃爾筆記的方式編排，提供學生上課做高效率筆記的能力。

均一教育平台基金會董事長呂冠緯說，均一雖然也有自己的教材、課程，但多數第一線老師用的是課本。南一是三大教科書商，課本內容直接與均一平台聯結，線上、線下的單元編排一致，讓老師們不必在均一平台上找尋對應的教材，加速教學效率。

南一書局總經理蘇偉銓說，均一是全台最早做大數據的教育平台，希望以數位幫助學生精準學習，讓孩子有更多時間做學科以外的活動。

南一書局副理鄭駱明俊說，科技、數位教材是第一線老師所需，南一目前有簡報等數位教材，但缺少一個平台紀錄學生的學習歷程。這次合作除讓科技和教育更緊密結合，也希望收集數據資料，針對學生學習狀況做更深入分析。

呂冠緯說，108課綱討論非常久且上路了，下一步關鍵是如何接地氣地做第一線教學。對老師來說，新課綱帶來的變化門檻太高，南一以公益精神拋磚引玉，結合均一平台，讓數學內容線上化，希望助老師快速上軌。