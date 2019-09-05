被控詐健保費 蘇怡寧：健保署不正當核刪才是最大詐欺

2019-09-05 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



「禾馨婦產科」執行長蘇怡寧被控詐欺遭緩起訴，表示考慮發動醫界不合作運動。本報資料照片 分享 facebook

台北地檢署指北市「禾馨婦產科」讓孕婦自費照高層次超音波又向健保署申報健保點數溢領1500萬元，執行長蘇怡寧遭移送詐欺罪、違反個資法。蘇怡寧日前獲緩起訴處分，期限1年，須支付公庫50萬元。個資法部分獲不起訴。蘇怡寧昨天在臉書發文似對健保署喊話，「你把醫師當詐欺犯看待，難道你對醫師的不正當核刪不是最大的詐欺嗎」，說接下來考慮發動醫界不合作運動。

蘇怡寧發文說，其實明明就是對給付認知的不同，覺得你不想付這個錢，那你就不要付就好了，結果按照標準申請了五年、你也付了五年，然後反悔說這個不應該付，「結果要把錢追回來，還說你詐欺」。

他說，官方一方面用刑事偵查逼迫你偵查不公開逼你閉嘴，自己又公開宣揚政績，打壓醫界把醫師都打成詐欺犯。他問，同樣是健保核刪事項，有人溢領、有人就是詐欺，標準又在哪裡？

蘇怡寧還說，在健保署的認定當中，有病才能用健保、諮詢不算，「也就是說當各位同學曾經有到門診，只是去問醫師問題的時候，如果你用了健保，你也是詐欺犯喔」。

他說，大家覺得為什麼他都不說話，是不是怕了、或是心虛了，律師團隊嚴格要求他在法律攻防當中必須嚴格閉嘴，但沒有正式結束，「後面還有得玩呢，請大家拭目以待」。蘇怡寧說，自己的個性絕對不會輕易鬆手，「要用這種不公義的手段對付我們，我絕對奉陪到底不會屈服」。