親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風路過須防汛
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

「缺一不可」拉鋸戰讓步或離間？林鄭撤回《送中》的盤算

日本橫濱京急線列車與貨車相撞出軌 已知至少30傷

影／聽過肢端肥大症嗎？延誤就診可能少活15年

2019-09-05 12:27聯合報 記者周宗禎╱即時報導

聽過「肢端肥大症」嗎？年過40、手腳五官在幾年內肥大的人，千萬不要大意，以為這是中年發福或逐漸的正常現象，萬一未及時就醫適當治療，平均壽命可能會少10到15年，因為許多病人確診時已併發其他共高死亡率疾病，有些患者直到最後都不知道罹患「肢端肥大症」。

55歲陳姓患者驚險度過「肢端肥大症」考驗，今天現身說法，提醒民眾雖然這種病不算常見，但很多人是從頭到尾根本不知各種病痛如何而來，真的要多留意自己身體的變化。他說，自己因心悸掛急診前沒有相關病史，雖感覺雙手手指及頸部有點變粗，但非一下子變粗，就沒放在心上。

台灣腦下垂體學會今起至17日在奇美醫學中心舉行公益攝影展，攝影師林炳存拍攝病友照片，希望讓社會大眾透過肢端肥大症病友故事，多留意周遭親友外觀，懷疑有病時提早就醫。

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師田凱仁指出，幾年內臉型逐漸改變、鞋子穿不下、戒指戴不上，有可能肢端肥大症引起，但因過程緩慢，多數病人病識感低，患者與家屬甚至許多醫師都根本不知有此病症，錯過治療機會。

田凱仁說，四肢末端肥大症患者九成以上會有腦下腫瘤，其他少數可能出現心肝腎肺胰臟腫瘤，除優先手術治療，以藥物可穩定控制病情。

陳姓患者102年1月初因心悸送奇美醫學中心掛急診，田凱仁檢查發現腦下垂體有1.7公分腫瘤，罹患肢端肥大症。會診神經外科手術切除腫瘤合併藥物治療，狀況恢復穩定，腦腫瘤暫無復發，控制病情後回診抽血追蹤，確保體內荷爾蒙與類胰島素生長因子維持正常。

田凱仁表示，肢端肥大症是生長激素分泌過量的罕見疾病，成因為腦下垂體分泌生長素的細胞出現增生或腫瘤，台灣每年平均新增約60個新病例，實際患者人數不明。

田凱仁指出，患者最明顯特徵是「外貌不正常肥大或增生」，如鼻子變大、嘴唇變厚等；但因疾病進程較慢，短時間內病人常難以察覺，平均延誤就診時間約為5至7年不等。

很多病人發現時已併發高至壓、糖尿病、甚至癌症，未能適當治療平均壽命可能少10至15年。民眾若發現手指變大戒指戴不下、鞋子尺寸愈穿愈大、無法做精細動作，卻又不是「均勻」變胖，就應提高警覺，到醫院檢查。

「肢端肥大症」手腳五官可能在幾年內肥大。記者周宗禎/攝影
「肢端肥大症」手腳五官可能在幾年內肥大。記者周宗禎/攝影
分享
康復患者現身攝影展感謝醫師。記者周宗禎/攝影
康復患者現身攝影展感謝醫師。記者周宗禎/攝影
分享
年過40、手腳五官幾年內肥大的人，千萬要留意是否罹患「肢端肥大症」。記者周宗禎/...
年過40、手腳五官幾年內肥大的人，千萬要留意是否罹患「肢端肥大症」。記者周宗禎/攝影
分享
年過40、手腳五官幾年內肥大的人，千萬要留意是否罹患「肢端肥大症」。記者周宗禎/...
年過40、手腳五官幾年內肥大的人，千萬要留意是否罹患「肢端肥大症」。記者周宗禎/攝影
分享
醫師田凱仁提醒手腳五官幾年內肥大的中年民眾，要留意有無相關症狀。記者周宗禎/攝影
醫師田凱仁提醒手腳五官幾年內肥大的中年民眾，要留意有無相關症狀。記者周宗禎/攝影
分享

腫瘤
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

被控詐健保費 蘇怡寧：健保署不正當核刪才是最大詐欺

2019-09-05 13:03

30萬人都領到啦！快看節能家電退稅全攻略

2019-09-05 11:30

第二波秋冬國旅補助 這樣可領多次200元夜市抵用券

2019-09-05 12:27

秋冬加碼送200元夜市抵用券 離島確定吃不到

2019-09-05 11:57

加油再等等！下周汽柴油估跌0.4、0.3元

2019-09-05 11:44

好市多購買這一款新品 打開份量讓她驚艷

2019-09-05 11:27

三周拯救夜貓族 英研究出非藥物、找回睡眠品質方法

2019-09-05 13:07

影／旅客夾帶鮮肉月餅回台 被罰20萬元

2019-09-05 12:59

台南市北區新增登革熱病例 研判為家庭群聚感染

2019-09-05 12:23

來台試管求子商機大 2017年國際醫療創造147億產值

2019-09-05 12:03

當心踩雷！學生租屋要小心 別住到工業住宅

2019-09-05 12:01

肩膀一邊高一邊低別輕忽 青少年好發自發性脊椎側彎

2019-09-05 11:53

如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

2019-09-05 11:41

邀交響樂團下鄉 林佳龍期待不只是焰火式觀光行銷

2019-09-05 11:38

海釣被魚鉤刺到 48歲糖尿病患手術10次保住手臂

2019-09-05 11:34

秋冬遊加碼夜市抵用200元 旅客觀望、業者不勝其擾

2019-09-05 11:34

大陸禁自由行 衝擊台灣試管求子市場

2019-09-05 11:28

中橫谷關千人健走 部落小旅行體驗原民風情

2019-09-05 11:24

漫慢小鎮音樂會 讓大家認識台灣小鎮之美

2019-09-05 11:23

領先國際實施低硫燃油管制 港區空氣汙染有效改善

2019-09-05 11:12

送信也關懷獨居長者 郵務士服務8年拉老婆一起來

2019-09-05 11:05

腿痠麻痛非椎間盤突出 聲波動力平衡系統矯正側彎11度

2019-09-05 10:43

台北大巨蛋「光煞」後遺症？風水老師：財運不佳主因

2019-09-05 10:42

屏東東琉線聯營碼頭豬屍 非洲豬瘟呈陰性反應

2019-09-05 10:34

秋冬遊加碼住宿拿200元消費券 林佳龍：經濟部認證夜市可用

2019-09-05 10:26

不敢了！高血脂患者吃烤肉配啤酒腹痛 胰臟炎住院7天

2019-09-05 10:20

北市文化館所推易讀導覽 讓心智障礙者看懂展覽

2019-09-05 09:59

婦人牛奶、咖啡和茶不斷 治療胃幽門桿菌屢殺屢敗

2019-09-05 09:19

【食力】經歷低谷重新起跳！「怡客咖啡」軟硬兼施再戰咖啡紅海

2019-09-05 08:59

玲玲颱風降雨除汙 全台空品連3天「綠油油」

2019-09-05 05:41

拓越南版圖 長榮台北─峴港開航

2019-09-05 00:51

高麗菜超種首亮「紫燈」 不減種淪菜土

2019-09-05 00:49

台大推分級醫療 門診加掛須持轉診單

2019-09-05 00:44

秋冬國旅補助第二波加碼 發夜市200元抵用券

2019-09-05 00:38

久坐自救 每天1小時中強度運動

2019-09-05 00:34

每天久坐9小時 死亡風險增22%

2019-09-05 00:12

消除久坐罪孽 每天1小時中強度運動能抵消

2019-09-05 00:11

搶攻韓客市場 花蓮仁川包機 10╱17日首航

2019-09-04 23:54

簡單測出血友病 三總找到2新方法

2019-09-04 23:51
看更多

熱門文章

颱風外圍環流影響 氣象局：5日西半部宜蘭注意豪大雨

2019-09-04 21:25

玲玲颱風發威！北部整天有雨 中南部上午防強降雨

2019-09-05 05:41

第二波國旅補助擬投入10億元 16日上路

2019-09-04 21:38

擴大秋冬國旅第2波加碼10億元 16日上路

2019-09-04 22:10

玲玲外圍環流影響到深夜 法西颱風預計今天生成

2019-09-05 08:57

好市多購買這一款新品 打開份量讓她驚艷

2019-09-05 11:27

網瘋傳吃隔夜飯能對抗大腸癌 國健署這樣說

2019-09-04 19:20

取消現場加號？台大醫師：重點是轉診單

2019-09-04 20:54

婦人牛奶、咖啡和茶不斷 治療胃幽門桿菌屢殺屢敗

2019-09-05 09:19

每日星座運勢／牡羊人逢喜事精神爽 今日事業運旺

2019-09-05 00:00

華航60生日抽大獎！送60萬哩程數 等同4張商務艙

2019-09-04 17:16

彭啟明：玲玲颱風緩步北上 帶動西南風降雨到周日

2019-09-05 07:58

洪祖培辭世 曾是患者的醫師細數和神經學祖師爺緣分

2019-09-04 21:45

登山攀岩被水蛭咬出血 找到80年前古籍植物

2019-09-04 21:34

每天久坐9小時 死亡風險增22%

2019-09-05 00:12

颱風外圍環流影響 豪雨特報雨區擴大

2019-09-04 13:51

影／地上最大動物對決！大象讓犀牛知道誰才是老大

2019-09-05 08:55

颱風玲玲外圍環流影響 18縣市大雨豪雨特報

2019-09-04 14:20

秋冬國旅補助第二波加碼 發夜市200元抵用券

2019-09-05 00:38

久坐要人命！每天9小時 死亡風險增22%

2019-09-04 22:19

久坐自救 每天1小時中強度運動

2019-09-05 00:34

秋冬遊加碼住宿拿200元消費券 林佳龍：經濟部認證夜市可用

2019-09-05 10:26

10公尺山丘閃閃發亮！桃園地景藝術節9月6日開幕

2019-09-04 15:51

高偏差青少年 成年後創業多、收入高

2019-09-04 23:48

劍魚臨去秋波 吳德榮：殘餘環流水氣可能影響台灣

2019-09-05 07:47

Uber條款10月上路 自救會：八成駕駛不知何去何從

2019-09-04 21:42

腸道菌相失衡恐致百病 醫籲多吃蔬果少吃肉

2019-09-04 14:02

不是每個人都適合植牙 醫師表示有這幾種情況還是別植

2019-09-04 18:45

傳台大醫院9月起全面禁止掛號加號 院方急澄清

2019-09-04 20:24

久坐傷身 如何避險有訣竅

2019-09-04 22:20

血尿拖半年見血塊才就醫 檢查發現是膀胱癌

2019-09-04 14:37

消除久坐罪孽 每天1小時中強度運動能抵消

2019-09-05 00:11

獨／國家災防中心LINE烏龍示警 竟是公路總局誤觸

2019-09-04 16:16

工時更長！納勞基法五天 北市傳醫院要求訂定工時下限

2019-09-05 09:43

金材昱館長機場秀長腿造型 果然是會「行走的費洛蒙」

2019-09-04 19:19

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／她曾是一位公主

2019-09-05 06:00

【家人關係】郎英／染髮劑

2019-09-05 06:00

肯德基捲餅新口味「泡菜起司脆雞捲」 超值套餐百元有找

2019-09-04 15:02

不只鳳梨酥 微熱山丘首次賣中秋月餅

2019-09-05 09:26

【心情點滴】林聆／她的慈悲心

2019-09-05 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top