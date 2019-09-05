影／聽過肢端肥大症嗎？延誤就診可能少活15年

2019-09-05 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



聽過「肢端肥大症」嗎？年過40、手腳五官在幾年內肥大的人，千萬不要大意，以為這是中年發福或逐漸的正常現象，萬一未及時就醫適當治療，平均壽命可能會少10到15年，因為許多病人確診時已併發其他共高死亡率疾病，有些患者直到最後都不知道罹患「肢端肥大症」。

55歲陳姓患者驚險度過「肢端肥大症」考驗，今天現身說法，提醒民眾雖然這種病不算常見，但很多人是從頭到尾根本不知各種病痛如何而來，真的要多留意自己身體的變化。他說，自己因心悸掛急診前沒有相關病史，雖感覺雙手手指及頸部有點變粗，但非一下子變粗，就沒放在心上。

台灣腦下垂體學會今起至17日在奇美醫學中心舉行公益攝影展，攝影師林炳存拍攝病友照片，希望讓社會大眾透過肢端肥大症病友故事，多留意周遭親友外觀，懷疑有病時提早就醫。

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師田凱仁指出，幾年內臉型逐漸改變、鞋子穿不下、戒指戴不上，有可能肢端肥大症引起，但因過程緩慢，多數病人病識感低，患者與家屬甚至許多醫師都根本不知有此病症，錯過治療機會。

田凱仁說，四肢末端肥大症患者九成以上會有腦下腫瘤，其他少數可能出現心肝腎肺胰臟腫瘤，除優先手術治療，以藥物可穩定控制病情。

陳姓患者102年1月初因心悸送奇美醫學中心掛急診，田凱仁檢查發現腦下垂體有1.7公分腫瘤，罹患肢端肥大症。會診神經外科手術切除腫瘤合併藥物治療，狀況恢復穩定，腦腫瘤暫無復發，控制病情後回診抽血追蹤，確保體內荷爾蒙與類胰島素生長因子維持正常。

田凱仁表示，肢端肥大症是生長激素分泌過量的罕見疾病，成因為腦下垂體分泌生長素的細胞出現增生或腫瘤，台灣每年平均新增約60個新病例，實際患者人數不明。

田凱仁指出，患者最明顯特徵是「外貌不正常肥大或增生」，如鼻子變大、嘴唇變厚等；但因疾病進程較慢，短時間內病人常難以察覺，平均延誤就診時間約為5至7年不等。