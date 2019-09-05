台南市北區新增登革熱病例 研判為家庭群聚感染

2019-09-05 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台南市北區雙安里新增1例本土登革熱病例，衛福部疾管署表示，這名個案受兄弟感染，且他們的母親也在更早時旅遊泰國感染登革熱，研判是起家庭群聚感染事件。由於近日全台各地均有局部大雨發生，提醒民眾迅速清除積水容器，防範病媒蚊孳生。

疾管署副署長羅一鈞表示，這名病例為30多歲男性，發病前主要在北區雙安里住家、安南區長安里工作地活動，近日未出國。不過，他的兄弟8月底確診感染登革熱，時間再往前推到8月初，他的母親也在旅遊泰國發生感染，因此研判這是一起家庭群聚事件。衛生單位自8月28日至今持續加強個案住家及活動地周邊的病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治等工作。

疾管署統計，今年截至9月4日，國內累計78例本土登革熱病例，其中高雄市51例（三民區37例，前鎮區、鳳山區及左營區各3例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各1例）、台南市23例（東區9例、中西區4例、南區3例、北區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各1例）、新北市2例（中和區、永和區）、桃園市中壢區1例、台北市大安區1例；另有363例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。