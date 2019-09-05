肩膀一邊高一邊低別輕忽 青少年好發自發性脊椎側彎

2019-09-05 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



「肩膀一邊高一邊低、肩胛骨特別突出，到底發生什麼事？」16歲的徐小妹從國小五年級發現脊柱側彎以來，雖然試過整骨、拉筋和吊單槓等方法，側彎角度仍持續惡化。直至今年手術治療後，才獲得顯著改善。

台北醫學大學附設醫院副院長、脊椎骨科主治醫師黃聰仁表示，脊椎側彎並不少見，發生率約為千分之二十，其中自發性脊椎側彎占最大宗，占就醫民眾大約八成。黃聰仁說，自發性脊椎側彎的原因至今仍是一個謎，既非骨骼神經病變，也不是一般認為的姿勢不良所造成，推測和體質、家族史等有關。而且病人年齡層多為10-18歲的青春期學童，女性占多數，為男性的4至6倍。

徐小妹說，當初是去看長高門診才意外診斷出自己有脊椎側彎。當時側彎約20度，角度不大，身體並未有任何不適。到了國中時突然惡化，側彎角度已達43度，彎腰時可以明顯看到右邊的肩胛骨突出。

黃聰仁指出，脊椎側彎初期不會有任何身體上的不適，大多是透過健康檢查、游泳或洗澡時發現而就醫。但他也提醒，脊椎側彎除了外觀不好看，如果側彎角度過大，可能使肺部受到擠壓，影響心肺功能。

黃聰仁補充，18歲以下青少年側彎角度20度以上者建議定期追蹤，角度沒有變化可以不須特別治療。若是側彎角度在25-40度，且脊椎發育尚未成熟，可以採用背架治療；角度達40度以上者，才需要考慮使用手術矯正，因此無需過度恐慌。